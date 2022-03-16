ماندي يعبر على متن الغوّاصة الصّفراء والسيّدة العجوز تغرق

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني سهرة الأربعاء، للدور ربع النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق فياريال بِثلاثية نظيفة خارج القواعد على نادي جوفانتوس الإيطالي، بِرسم إياب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وكان مُمثّل الكرة الإسبانية قد تعادل بِميدانه ذهابا (1-1) مع نادي “السيّدة العجوز”، وهي الحصيلة التي منحته تأشيرة التأهّل.

وتابع المدافع عيسى ماندي مباراة العودة، من دكّة بدلاء فريقه “الغوّاصة الصّفراء”.

وهكذا التحق عيسى ماندي بِمواطنه رياض محرز، الذي تأهّل مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في تاريخ سابق، لِربع نهائي المنافسة الأوروبية الأولى للأندية.

وفضلا عن فياريال ومانشستر سيتي، تأهّل لِربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، كلّ من: ريال وأتليتيكو مدريد الإسبانيَين، وليفربول رفقة تشيلسي من إنجلترا، وبايرن ميونيخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.

وتُسحب قرعة ربع النهائي هذا الجمعة، على أن تُجرى مقابلات الذهاب في الـ 5 والـ 6 من أفريل المقبل، وتُلعب مواجهات العودة في الـ 12 والـ 13 من الشهر ذاته.