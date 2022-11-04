ماندي يعود إلى المنافسة ويريح جمال بلماضي

لعب المباراة الثالثة تواليا أساسيا بفضل مدربه السابق

استعاد الدولي الجزائري، عيسى ماندي، مدافع نادي فياريال الإسباني مكانته الأساسية في الوقت المناسب، وأياما فقط قبل تربص المنتخب الوطني المقرر يوم 14 نوفمبر المقبل، ومواجهة السويد الودية في مدينة مالمو في الـ19 من نفس الشهر، بعد أن كان عانى كثيرا منذ بداية الموسم الجاري عندما كان المدرب أوناي إيمري مدربا للغواصات الصفراء، لكن رحيل الأخير وتعيين الإسباني كيكي سيتين مدربا جديدا أعاد الأمل لماندي.

واستفاد المدافع الجزائري كثيرا من تعيين مدربه السابق في نادي بيتيس إشبيلية مدربا جديدا لفياريال، الذي أعاده إلى التشكيلة الأساسية بشكل فوري، وشارك ماندي أساسيا في المباريات الثلاث الأخيرة للنادي الإسباني، مباراتين في الدوري الأوروبي، وأمام أتليتيك بلباو في الدوري الإسباني، وتألق نجم نادي ريمس الفرنسي السابق بشكل لافت في دوري المؤتمر الأوروبي خلال مواجهة ليخ بوزنان البولندي، أول أمس، حيث قدم عيسى ماندي أداء قويا مع بيتيس رغم الهزيمة في بولندا بثلاثية دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتحصل قلب الدفاع على ثقة مدربه الجديد كيكي سيتين، الذي أكد نيته في الاعتماد عليه بشكل منتظم مع فريق “الغواصات الصفراء”، واختير ماندي كأفضل لاعب في فياريال من طرف موقع “سوفا سكور”، بتقييم وصل إلى 7.3 من 10، وتمكن مدافع “الخضر” من تشتيت 3 كرات خطيرة لمهاجمي المنافس، كما قطع تسديدتين كانتا متوجهتين لمرمى فريقه، إضافة لفوزه بصراعين هوائيين من أصل 3 دخلها، وأظهر اللاعب السابق لريال بيتيس دقة كبيرة في التمرير، حيث وصل نسبة نجاحه لـ96%.

ويبحث عيسى ماندي عن فرض نفسه بشكل أكبر مع الغواصات الصفراء، بعد موسم ونصف مخيّب على طول الخط مع المدرب السابق أوناي إيمري، الذي لم يكن يمنحه فرصة اللعب بصفة دائمة، وكان خريج مدرسة ريمس الفرنسية يفكر جديا في تغيير الأجواء مستقبلا، ولكن التغيير الذي حصل على رأس العارضة الفنية لفريقه غيّر موقفه بشكل كامل، باعتباره يعي بأن كيكي سيتين يضع فيه ثقة مطلقة.

وسيكون المنتخب الوطني أكبر مستفيد من عودة ماندي للمشاركة أساسيا، خاصة أنه جاء قبل مواجهة منتخب السويد القوية، والتي تحتاج إلى أن يكون زملاء رياض محرز في أفضل جاهزية ممكنة لتقديم مباراة قوية ومجاراة المنتخب السويدي الذي يضم العديد من اللاعبين اللامعين.