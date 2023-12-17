ماندي يعود إلى قائمة فياريال بمناسبة مباراة ريال مدريد

عاد الدولي الجزائري عيسى ماندي إلى قائمة ناديه فياريال، بمناسبة مباراة ريال مدريد، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

وغاب ماندي عن اللقاءات الأخيرة لفريقه، بسبب معاناته من إصابة تلقاها في مباراة موزمبيق والجزائر، لحساب الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026.

واستأنف ماندي التدريبات الجماعية مع فريقه بحر الأسبوع الماضي بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المنتظر أن يكون ماندي خارج التشكيلة الأساسية، خاصة وأنه عائد من إصابة.

ويواجه فياريال مضيّفه ريال مدريد، سهرة الأحد، بداية من الساعة التاسعة، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويتأخر بنقطتين عن المتصدر جيرونا، أما فياريال فيحتل المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

وتعادل نادي برشلونة مع فالنسيا سهرة السبت في افتتاح الجولة، فيما فاز أتليتيك بلباو على أتليتيكو مدريد بثنائية نظيفة، كما انهزم إشبيلية على ميدانه أمام خيتافي بثلاثية نظيفة، وفاز سيلتا فيغو على غرناطة بهدف دون رد.