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رياضة

ماندي يعود عشية المواجهتَين الموندياليتَين لـ “الخضر”

علي بهلولي
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ماندي يعود عشية المواجهتَين الموندياليتَين لـ “الخضر”
ح.م
عيسى ماندي قبيل انطلاق المباراة.

عاد اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي بعد ظهيرة السبت إلى أجواء المنافسات، بعد غياب دام أكثر من شهر.

ولم يلعب المدافع ماندي أيّ لقاء رسمي مع فريقه فياريال الإسباني، منذ الـ 21 من أفريل الماضي، لِأسباب تكتيكية.

وخاض ماندي بعد ظهيرة السبت كامل أطوار مباراة فريقه فياريال والمُضيّف نادي أوساسونا، والتي انتهت بِنتيجة التعادل (1-1)، في إطار الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإسبانية.

وتأتي هذه العودة – ولو متأخّرة – عشية مواجهة المنتخب الوطني لِغينيا كوناكري وأوغندا في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، بِرسم تصفيات كأس العالم 2026.

وأنهى فريق “الغوّاصة الصّفراء” المشوار في المركز الـ 8 بِرصيد 53 نقطة، ضمن لائحة الترتيب النهائية للبطولة الإسبانية، طبعة 2023-2024.

واكتفى ماندي بِالمشاركة في 12 مباراة أساسيا فقط، لِحساب منافسة “اللّيغا” هذا الموسم، وسجّل هدفا. عِلما أن مدّة عقد – هذا اللاعب البالغ من العمر 32 سنة – تنقضي في صيف 2025.

وعلى غير العادة وعكس المواسم الثلاثة الماضية، لن يُشارك عيسى ماندي وفريق فياريال في المنافسات الأوروبية نسخة 2024-2025، بِسبب الترتيب في البطولة الإسبانية المذكور أعلاه، والخروج المُبكّر من الكأس المحلّية والدوري الأوروبي.

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