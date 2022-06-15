ماندي يفكر في الرحيل عن فياريال ويعمل بنصيحة بلماضي

لا يريد البقاء موسما آخر على دكة البدلاء

يبحث الدولي الجزائري، عيسى ماندي، نجم نادي فياريال الإسباني عن فريق جديد خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، للهروب من جحيم “الغواصات الصفراء”، حيث عانى الموسم الماضي من عدم المشاركة بانتظام، وهو الذي قضى 5 سنوات رائعة مع فريقه السابق ريال بيتيس، كان خلالها أحد أفضل لاعبي النادي الأندلسي ومدافعي الدوري الإسباني.

وانتقل المدافع الجزائري (30 عاما) إلى نادي فياريال الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، لكنه لم ينجح في ضمان مكانة أساسية في حسابات المدير الفني، أوناي إيمري، واكتفى ماندي بالمشاركة في 22 مباراة فقط في كل المسابقات الموسم الماضي، أغلبها كلاعب بديل، سجل خلالها هدفين، وكان المدرب الإسباني اعتمد على الثنائي، الدولي الإسباني الحالي، بو توريس (المرشح للرحيل هذا الصيف)، والدولي الإسباني السابق، المخضرم راوول ألبيول.

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، قرّر إعفاء عيسى ماندي من المشاركة في مباراة إيران الودية، يوم 12 جوان، لمنحه فرصة الاستفادة من عطلة أطول قبل دراسة مستقبله مع “الغواصات الصفراء”، وهو الذي شارك في مباراتين رسميتين أمام أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وقال بلماضي في تصريحات لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعليقا على قرار إعفائه لماندي من المشاركة في ودية إيران: “ماندي لم يلعب كثيرا هذا الموسم واتخذت قرارا بتسريحه مبكرا للاستفادة من إجازة مبكرة”، مضيفا: “من المؤكد أنه سيبدأ مرحلة التحضيرات الموسمية مع فياريال قريبا أو ربما مع فريق آخر”، وأكد: “إنه يبحث عن وقت أكبر للعب”.

ولم يقتصر موقف بلماضي من وضعية عيسى ماندي عند هذه التصريحات، حيث قالت مصادر مقربة من بين “الخضر”، إن مدرب منتخب “محاربي الصحراء” حرص على تقديم نصيحة للمدافع الجزائري يطلب منه فيها بالبحث عن فريق جديد من اجل الحفاظ على مكانته في المنتخب الوطني، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة على المناصب الدفاعية بعد تألق أحمد توبة نجم نادي فالفيك الهولندي، وبروز محمد أمين توغاي نجم نادي الترجي التونسي خلال مواجهة إيران الودية الأخيرة، وقال بلماضي لماندي واللاعبين الآخرين الذين يعانون من نقص المنافسة: “قلت للاعبين إن عليهم حسم مستقبلهم وتفادي نهاية فترة الانتقالات الصيفية، لأن بقاءهم دون نادٍ سيجعلني أتوجه لخيارات أخرى، أمنيتي أن يصيبوا في خياراتهم، لأن ذلك سيكون في صالح المنتخب الجزائري”.

يجدر الذكر أن وسائل إعلام إسبانية أكدت في وقت سابق أن انتقال مدافع فياريال الأول، بو توريس، نحو نادي توتنهام الانجليزي هذا الصيف، سيعني بنسبة كبيرة جدّا بقاء ماندي مع الغواصات الصفراء لأنه سيضمن مكانة أساسية في هذه الحالة.