ماندي يقصّ شريط المقابلات التحضيرية

عيسى ماندي (الصف الخلفي، الأوّل من اليمين) في التشكيل الأساسي لِفياريال الذي واجه السبورتينغ (صورة نادي فياريال).

عاد اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي سهرة الخميس إلى أجواء المنافسات، وخاض أوّل مباراة له منذ نهاية الموسم الماضي.

وتعادل فريق فياريال الإسباني بِهدف لِمثله مع مضيفه نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك المدافع ماندي أساسيا ضد السبورتينغ، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 68، وحينها كان فريقه فياريال مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وفي الطرف المقابل، غاب المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني عن فريقه سبورتينغ لشبونة، لِكونه مصابا بِفيروس “كورونا”.

ويلعب عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني مباراة تحضيرية أخرى السبت المقبل، ضد المضيف نادي آيندهوفن الهولندي. بينما يُواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي في اليوم الموالي نادي روما الإيطالي.