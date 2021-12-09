ماندي يلتحق بِمحرز

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني مساء الخميس، إلى الدور ثمن النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق فياريال الإسباني بِنتيجة (2-3) خارج القواعد على نادي أطلنطا الإيطالي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وكان يُفترض أن تُجرى هذه المباراة مساء الأربعاء، لكن تأجّلت بِسبب تساقط الثلوج بِمدينة بيرغامو الإيطالية، حيث يوجد مقرّ وملعب نادي أطلنطا.

وتابع المدافع عيسى ماندي مواجهة نادي أطلنطا الإيطالي، من دكّة بدلاء فريقه فياريال الإسباني.

وعن الفوج ذاته وفي لقاء لُعب مساء الأربعاء، تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي يانغ بويز السويسري.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- مانشستر يونايتد الإنجليزي 11ن

2- فياريال الإسباني 10ن

3- أطلنطا الإيطالي 6ن

4- يانغ بويز السويسري 5ن

وهكذا تأهّل مانشستر يونايتد وفياريال لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل فريق أطلنطا إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما خرج نادي يانغ بويز من السباق.

وبات عيسى ماندي ثاني لاعب دولي جزائري يخوض ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعد الجناح رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتُسحب قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا في الـ 13 من ديسمبر الحالي، بينما تُجرى مقابلات الذهاب ما بين الـ 15 والـ 23 من فيفري 2022، وتُقام مواجهات العودة ما بين الـ 8 والـ 16 من مارس للعام ذاته.

ويُمكن للقرعة أن تُفرز مباراة ما بين “محرز” و”ماندي”، ذلك أن مانشستر سيتي تصدّر لائحة الترتيب في فوجه، بينما تموقع فريق فياريال وصيفا في مجموعته، كما أن الناديَين ينتميان إلى بلدَين مختلفَين. استنادا إلى لوائح المنافسة، التي تمنح لِصاحب المركز الأوّل امتياز إجراء إياب ثمن النهائي داخل القواعد، وتنصّ أيضا على عدم وقوع ناديَين مع بعضهما البعض بعد مشاركتهما في فوج واحد خلال دور المجموعات.

النوادي التي تأهّلت لِثمن النهائي:

أصحاب الصدارة: مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد (إنجلترا)، وريال مدريد (إسبانيا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا)، وجوفانتوس (إيطاليا)، وأجاكس أمستردام (هولندا)، وليل (فرنسا).

أصحاب المركز الثاني: تشيلسي (إنجلترا) وفياريال وأتليتيكو مدريد (إسبانيا)، والإنتر (إيطاليا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا)، وسبورتينغ لشبونة رفقة بنفيكا (البرتغال)، وسالسبورغ (النمسا).