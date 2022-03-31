ماندي ينسحب من مواقع التواصل الاجتماعي

توجّه اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، الخميس، بِكلمة إلى أنصار “الخضر”. بعد الإقصاء المونديالي.

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لِمدافع نادي فياريال الإسباني.

وقال عيسى ماندي إنه حزين لِعدم مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، مُشدّدا على التضحيات التي قدّمها اللاعبون لِبلوغ هذا الهدف.

وأضاف المدافع الجزائري أن دراسة أسباب الفشل، ستكون إحدى أساليب العمل الإيجابي، من أجل التدارك والعودة لاحقا إلى سكّة الانتصارات.

ودعا ماندي أفراد أسرة الكرة الجزائرية إلى توحيد الصّفوف، خاصّة في هذا الظرف الذي يمرّ به المنتخب الوطني.

وقدّم عيسى ماندي تشكّراته إلى الجمهور الجزائري، على كلّ الدّعم المعنوي الذي قدّموه لـ “محاربي الصّحراء”. وأشار إلى أنه سينسحب من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تاريخ غير مُعلن.