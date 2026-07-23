ماندي ينهي مسيرته مع “الخضر” ويوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

أعلن مدافع المنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي اعتزاله اللعب دوليا، ووجه رسالة مؤثرة للجماهير.

وبعد المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي أسدل عليها الستار مؤخرا، حذا ماندي حذو قائد “الخضر” رياض محرز ووضع حدا لمسيرته مع محاربي الصحراء.

وغادر ماندي “الخضر”، وهو يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات بالألوان الوطنية، بـ123 مباراة دولية، حيث سجل 8 أهداف، وتوّج بكأس أمم إفريقيا 2019 .

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الجزائري، على “فايسبوك” رسالة مؤثرة لعيسى ماندي، وجهها للجماهير بعدما قرّر الاعتزال دوليا.

وقال ماندي: “اللعب للجزائر أمر استثنائي، ولقد حانت اللحظة لأقول لكم وداعا.. لقد عشنا لحظات لا تنسى، منها لحظة التتويج بالنجمة الثانية.. الآن أرحل بضمير مطمئن وأشعر أنني قمت بواجبي”.

وأضاف اللاعب المنتقل مؤخرا إلى ليفانتي الإسباني: ” ما يجعلني أفتخر أنه طوال 12 عاما، لم أغش أبدا، أحب هذا المنتخب وقمت بالكثير من التضحيات..”.

وختم ماندي: “أقول لكل عشاق الكرة الجزائرية، شكرا لكم على دعمكم، وبشكل خاص لكل من لم يتخل عنا في أصعب اللحظات.. شكرا للجميع، أنا فقط عيسى ماندي طفل صغير الذي حقق حلمه في تمثيل الجزائر”.