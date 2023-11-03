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رياضة

ماندي يواصل مشاركاته الأساسية ويريح بلماضي قبل الـ”كان”

ط. بوغراب
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ماندي يواصل مشاركاته الأساسية ويريح بلماضي قبل الـ”كان”

تمكن الدولي الجزائري عيسى ماندي رفقة ناديه فياريال من تجاوز عقبة المضيف شيكلانا بالفوز عليه بخماسية نظيفة في الدور الأول من منافسة كأس ملك إسبانيا، حيث قدم مدافع المنتخب مباراة ممتازة على طول الخط، بعد مشاركته الأساسية، نال على إثرها رابع أفضل تنقيط فيها بنسبة 7.4من 10 حسب الموقع العالمي “هوسكورد” للأرقام والإحصائيات.

ويواصل ماندي حصد الأرقام والمشاركات الأساسية المتتالية، وهو الأمر الذي يريح الناخب الوطني، خاصة وأن لاعب بيتيس السابق، يعتبر قطعة أساسية في دفاع المنتخب الوطني الجزائري، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة، بالنظر لقيمته الكبيرة في تشكيلة الخضر.

يذكر، أن ماندي يقود دفاع المنتخب رفقة رامي بن سبعيني، حيث سيقودان الخط الخلفي في تشكيلة بلماضي، بعد قدوم كل من أيت نوري ولعروسي، بالإضافة إلى المستويات غير المقنعة من توبة وبدرجة أقل توغاي في منصب قلب الدفاع، حيث استقر جمال بلماضي على ثنائية ماندي وبن سبعيني.

ومن المنتظر، أن يتواجد مدافع فياريال في قائمة المنتخب خلال التربص المقبل بداية من 12 نوفمبر الجاري، تحسبا للقاءي الصومال والموزمبيق على التوالي، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

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