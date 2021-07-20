ماندي يُريد التحليق أوروبيا

قال اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي إن المشاركة الأوروبية، إحدى أقوى أسباب انتقاله إلى فريق فياريال الإسباني.

وأوضح ماندي في أحدث مؤتمر صحفي له، بعد تقديمه من قبل إدارة نادي فياريال الإسباني، أن فريقه الجديد يُشارك قاريا بِانتظام، وهو ما حفّزه على قبول العرض.

وكان فريق فياريال قد أحرز مُؤخّرا لقب الدوري الأوروبي، بعد تفوّقه في النهائي على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف مدافع “الخضر” أنه يتطلّع إلى إحراز الكأس الأوروبية الممتازة مع فريقه الجديد فياريال، لمّا يُواجهان نادي تشيلسي الإنجليزي، في مدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، بِتاريخ الـ 11 من أوت المقبل.

وسيلعب ماندي مع فريق “الغوّاصة الصّفراء” بعد ذلك في سبتمبر المقبل، منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسبق لِعيسى ماندي أن خاض منافسة الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019، مع نادي بيتيس إشبيلية الإسباني.

رقم جديد لِبن رحمة

سيرتدي اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة القميص رقم “22” لِفريق وست هام الإنجليزي، في الموسم المقبل.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي وست هام الإنجليزي، الثلاثاء.

وكان بن رحمة في الموسم الماضي، يرتدي القميص رقم “9” لِنادي “المطارق”.

وقال بن رحمة إن رقم “22” كان أمنية والده (رحمه الله)، لكن لمّا قدم إلى فريق وست هام وجده “محجوزا”. قبل أن يُمنح له هذه الصائفة.

وبِالمقابل، منحت إدارة نادي وست هام القميص رقم “9” للمهاجم مايكل أنطونيو، الذي كان يحمل رقم “30” في الموسم الماضي.

“الفيفا” تُراسل إدارة اتحاد العاصمة

طالبت “الفيفا” إدارة نادي اتحاد العاصمة بِتسديد مبلغ 300 ألف أورو (نحو 4 ملايير و700 مليون سنتيم)، إلى مسؤولي أشنتي كوتوكو الغاني، نظير جلب المهاجم كوامي أوبوكو.

جاء ذلك بعد شكوى تقدّمت بها إدارة نادي أشنتي كوتوكو الغاني إلى “الفيفا”، واستنادا إلى ما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الثلاثاء.

وكانت إدارة نادي اتحاد العاصمة قد انتدبت الغاني كوامي أوبوكو (22 سنة) مطلع العام الجاري، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.

وخاض كوامي أوبوكو 11 مباراة في البطولة الوطنية للموسم الحالي، وسجّل 3 أهداف لِمصلحة فريق “سوسطارة”.