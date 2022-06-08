مانشستر سيتي أكبر مستفيد من غياب محرز عن كأس العالم

في حال بقاء الجزائري مع النادي الموسم المقبل

أكدت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” الانجليزية بأن نادي مانشستر سيتي سيكون أكبر مستفيد من عدم مشاركة نجميه، الجزائري رياض محرز، والنرويجي إيرلينغ هالاند، في كأس العالم 2022 بقطر، بسبب عدم تأهل الجزائر والنرويج للمشاركة في الحدث الكروي الأبرز بالعالم.

وجاء في تقرير الصحيفة الانجليزية المقربة من النادي السماوي أن الأخير عانى كثيرا من مشاركات نجومه مع منتخبات بلدانهم، ما انعكس سلبا على نتائج الفريق في سباقه نحو التتويج بكل الألقاب المتاحة الموسم الماضي، وقالت بهذا الخصوص: “دخل السيتي في الموسم الماضي بتشكيلة بالكاد كانت لديها فترة استعداد مناسبة للتدريب معًا، ولم يكن لديها الكثير من العطلة الصيفية للتعافي”، وزادت: “كان نجوم السيتي مثل كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينغ مشغولين بتمثيل بلدانهم في يورو 2020 (جرت صيف 2021)، مما يعني أنهم لم يكونوا في أوج عطائهم خلال الأسابيع الأولى من الموسم”، قبل أن تؤكد بأن إجراء كأس العالم 2022 شهري نوفمبر وديسمبر، سيمنح الأندية ميزة الاستفادة من نجومها خلال فترة التحضيرات الصيفية.

إلى ذلك، ركز تقرير الصحيفة الانجليزية على استفادة “السكاي بلوز” من عدم مشاركة نجمين بارزين في المونديال ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز (في حال بقائه مع الفريق الموسم المقبل) وإيرلينغ هالاند، وقالت: “السيتي سيستفيد من نقطة مهمة. لن يلعب اثنان من أكثر المهاجمين موهبة في الدوري الانجليزي الممتاز (محرز وهالاند)، مما يعني أنه سيتم إعادة شحنهما بالكامل وتجديدهما عندما يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انقطاع دام شهرًا (خلال فترة المونديال)..”، وتابعت: “لن يتواجد رياض محرز ولا إيرلينغ هالاند في قطر، حيث لم تتأهل النرويج والجزائر للمشاركة في البطولة”، وأضافت: “كان محرز هداف السيتي في جميع المسابقات خلال موسم 2021/22، ومع احتمال رحيل غابرييل جيسوس يمكن أن يلعب (محرز) المزيد من الدقائق على الجهة اليمنى الموسم المقبل”، وأردفت: “قد يكون إبقاءه في أفضل حالاته مفتاحًا لنجاح السيتي وستساعد استراحة منتصف الموسم في ذلك”، وزادت: “سيحرز هالاند بلا شك الكثير من الأهداف بقميص مانشستر سيتي، لكن قد يستغرق بعض الوقت حتى يتكيف تمامًا مع نظام بيب غوارديولا”، وأضافت: “كان سيتم إعاقة هذه العملية إذا تعرض (هالاند) لإصابة في بطولة دولية أو بدأ يعاني من التعب (لو شارك مثلا في كأس العالم)..”.

جدير ذكره أن رياض محرز قدم مستويات كبيرة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حسب متابعين، ونجح في تصدر قائمة هدافي النادي بـ24 هدفا في كل المسابقات، مع تقديمه لـ9 تمريرات حاسمة خلال 48 مباراة خاضها هذا الموسم، كما توّج الدولي الجزائري بلقب الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي مع المان سيتي وللمرة الرابعة في مشواره.