مانشستر سيتي الإنجليزي يحدد الشهر المقبل للتمديد لمحرز

سيمتد لـ3 سنوات جديدة ومقابل راتب أكبر

أكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي يقضي بتمديد عقده شهر جويلية المقبل، بعد أن اكتنف الغموض مستقبله مع النادي السماوي منذ نهاية الموسم الماضي، وتردد اسمه لدى العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، في صورة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وميلان.

وكان المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، منح الضوء الأخضر للإدارة بالاحتفاظ برياض محرز مباشرة بعد نهاية الموسم الماضي، رغم أن عقد الدولي الجزائري مع الستيزنس ينتهي صيف عام 2023، وفضّل غوارديولا قائد “الخضر” على حساب الثنائي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ والبرازيلي غابرييل جيسوس المرشحين للرحيل عن السيتي هذا الصيف.

وقالت صحيفة “ذا صن” وفقا لمصادرها الخاصة إن إدارة مانشستر سيتي تخطط لفتح محادثات حول تمديد عقد رياض محرز خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أن النجم الجزائري (31 عامًا) يرغب في إنهاء مشواره مع مانشستر سيتي، خاصة بعد زواجه بالإنجليزية، تايلور وارد (ابنة المهاجم السابق للسيتي أشلي)، وترى الصحيفة الإنجليزية بأن رياض محرز يتواجد في موضع قوة بخصوص التفاوض مع إدارة “السكاي بلوز”، خاصة في ظل اقتراب رحيل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس نحو نادي أرسنال، فضلا عن وجود الدولي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، على رادار نادي تشيلسي.

وكان بيب غوارديولا قرر الاحتفاظ بخدمات رياض محرز الموسم المقبل، رغم أنه لم يتم تجديد عقده الذي ينتهي صيف عام 2023، مفضلا إيّاه على الثنائي رحيم ستيرلينغ وغابرييل جيسوس، وأوعزت مصادر إعلامية إنجليزية ذلك إلى القيمة الفنية للدولي الجزائري، علما أن رياض محرز شارك في 47 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي وبمجموع دقائق لعب وصل حدود 2931 دقيقة، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة، في حين توّج بلقب واحد، هو الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي والرابعة في مشواره.