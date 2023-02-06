-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الخارجية: لا ضحايا وسط الجالية الجزائرية في زلزال تركيا وسوريا
رياضة

مانشستر سيتي متهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف

عمر سلامي
  • 55
  • 0
مانشستر سيتي متهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف
ح.م
لاعبو مانشستر سيتي

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أحالت عددا من الانتهاكات لقواعد الدوري، من قبل نادي مانشستر سيتي، إلى لجنة خاصة .

وتشير الاتهامات لانتهاكات من قبل مانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بعد أن استمرت التحقيقات خلال السنوات الأربع الماضية .

وشملت التحقيقات الفترة من موسم 2009 – 2010 حتى موسم 2017 – 2018 حيث توجد العديد من التجاوزات والتي ظهرت في الموقف المالي للنادي وللإيرادات التي تحققت ومن ضمنها إيرادات حقوق الرعاية.

وفي حال ثبتت الانتهاكات سيواجه مانشستر سيتي عدة عقوبات في مقدمتها خصم النقاط.

مقالات ذات صلة
نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد إلى الملعب الدولي بالقاهرة

نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد إلى الملعب الدولي بالقاهرة

الانتقادات تحاصر غوارديولا مجددا بسبب محرز

الانتقادات تحاصر غوارديولا مجددا بسبب محرز

من رهان إلى رهان.. وهران أبهرت في تنظيم “الشان”

من رهان إلى رهان.. وهران أبهرت في تنظيم “الشان”

بن ناصر يحفز المحليين قبل مواجهة السنغال في النهائي

بن ناصر يحفز المحليين قبل مواجهة السنغال في النهائي

أهلي بنغازي يعزز صفوفه بزكرياء منصوري

أهلي بنغازي يعزز صفوفه بزكرياء منصوري

براهيمي يُسجّل في مرسيليا

براهيمي يُسجّل في مرسيليا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد