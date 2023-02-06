مانشستر سيتي متهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أحالت عددا من الانتهاكات لقواعد الدوري، من قبل نادي مانشستر سيتي، إلى لجنة خاصة .

وتشير الاتهامات لانتهاكات من قبل مانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بعد أن استمرت التحقيقات خلال السنوات الأربع الماضية .

وشملت التحقيقات الفترة من موسم 2009 – 2010 حتى موسم 2017 – 2018 حيث توجد العديد من التجاوزات والتي ظهرت في الموقف المالي للنادي وللإيرادات التي تحققت ومن ضمنها إيرادات حقوق الرعاية.

وفي حال ثبتت الانتهاكات سيواجه مانشستر سيتي عدة عقوبات في مقدمتها خصم النقاط.