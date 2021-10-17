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رياضة

مانشستر سيتي: محرز ملك “الكونترول”

سليم.ع
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مانشستر سيتي: محرز ملك “الكونترول”
ح.م
رياض محرز

أشاد نادي مانشستر سيتي بنجمه الجزائري رياض محرز، واصفا إياه بملك “الكونترول”..

ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لرياض محرز من مباراة السبت أمام بيرنلي، وهو يراقب الكرة بالصدر، مرفوقة بعبارة ملك “الكونترول”.

وليست هي المرة الأولى التي ينال فيها قائد “الخضر” الإشادة نظير طريقة مراقبته للكرة، خاصة بالرجل اليسرى، كما أن ترويضه للكرة في بعض الوضعيات، يصعب على الكثير من النجوم إتقانها بتلك الطريقة.

وشارك رياض محرز أساسيا في مباراة بيرنلي، التي حسمها أشبال غوارديولا بثنائية نظيفة، وهي المواجهة التي ساهم خلالها الدولي الجزائري في الهدف الثاني.

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