مانشستر سيتي يتغنى بإبداعات محرز في “الداربي”

أشاد مانشستر سيتي بإبداعات الدولي الجزائري رياض محرز في داربي “مانشستر”، وبهدفيه الجميلين في شباك حارس “اليونايتد”..

ونشر مانشستر سيتي على حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لهدفي محرز في شباك “اليونايتد”.

وأرفق حساب “السيتي” مقطع الفيديو، بعبارة: “إبدأ يومك بمشاهدة إبداعات ساحر العرب في الديربي”.

وكان الحساب الرسمي للسيتي على “فيسبوك”، قد أشاد عقب داربي مانشستر، الذي حسمه “السيتي” برباعية مقابل هدف واحد، برياض محرز، حيث نشر صورة للنجم الجزائري وأرفقها بعبارة: ” يا دزاير زينك أخطف عقلي”.