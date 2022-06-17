مانشستر سيتي يحسم مستقبل محرز خلال الأسابيع المقبلة

الإدارة لم تتحصل على أي عرض رسمي بخصوصه لحد الآن

كشف الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، بأن إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي لم تتلق أي عرض رسمي لحد الآن بخصوص تحويل نجمها الجزائري، رياض محرز، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، واصفا الوضعية الحالية لقائد المنتخب الوطني بـ”الهادئة”، قبل أن يؤكد بأن إدارة النادي السماوي ستجتمع مع محرز خلال الأسابيع القليلة المقبلة لحسم مستقبله.

وكانت عديد المصادر الإعلامية الانجليزية قالت في وقت سابق إن إدارة “السكاي بلوز” تفضل بيع النجم الجزائري، رياض محرز، هذا الصيف من أجل الاستفادة ماليا من عملية تحويله، على اعتبار أن عقده مع الفريق ينتهي صيف عام 2023، في وقت تم فيه تجميد مفاوضات تمديد عقده بعد أن كانت من أولويات مانشستر سيتي، حسب متابعين، منتصف الموسم الماضي، وأعلنت عديد الأندية الأوروبية الكبيرة، وفق مصادر إعلامية إنجليزية وفرنسية وإيطالية وإسبانية، رغبتها في ضم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، في صورة تشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن هذه الأخبار لم تصل حدود المفاوضات الرسمية.

وأعاد حساب “بلو موون” باللغة الفرنسية على “تويتر” والمختص في متابعة أخبار مانشستر سيتي، نشر تغريدة للصحفي الإيطالي الشهير والمعروف بموثوقية أخباره في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، قال فيها: “مانشستر سيتي لم يحصل على أي عرض بخصوص رياض محرز الذي تبقى في عقده عام واحد فقط”، وتابع: “بالنسبة لرياض محرز الوضع هادئ”، في إشارة إلى عدم حصوله على أي عرض رسمي ولعدم وجود أي رغبة منه في مغادرة النادي، وهو الذي كان صرح في عديد المرات عن الالتزام بمواصلة مشواره مع بطل الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الماضي، وختم رومانو تغريدته بالقول: “إدارة مانشستر سيتي ستجتمع مع رياض محرز خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل دراسة وضعيته التعاقدية”، ويرى الكثير من التابعين بأن إدارة السيتي ستلجأ إلى تمديد عقد محرز حتى لا تضيعه في صفقة انتقال حر الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن رياض محرز قدّم مستويات جيّدة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، بدليل أنه تصدر لائحة هدافي النادي برصيد 24 هدفا (رغم مشاركاته القليلة مقارنة بنجوم النادي الآخرين)، سجلها في 47 مباراة بمختلف المسابقات، في وقت قدم فيه 9 تمريرات حاسمة، كما نجح في التتويج بلقب “البريميرليغ” للمرة الثانية على التوالي مع الستيزنس، والرابعة في مشواره الكروي (لقب مع ليسر و3 ألقاب مع السيتي).