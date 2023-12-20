مانشستر سيتي يحصد ثلاث جوائز جديدة

حصد نادي مانشستر سيتي، ومدربه بيب غوارديولا، ونجم الفريق إيرلينغ هالاند، جوائز جديدة تخص عام 2023.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، حصول مانشستر سيتي على جائزة أفضل فريق في العالم، لعام 2023، ضمن حفل الجوائز الخاص بها.

وحصل بيب غوارديولا، على جائزة أفضل مدرب في العالم لهذا العام.

كما حصل إيرلينغ هالاند، على جائزة أفضل نجم رياضي عالمي لعام 2023.

جائزة جديدة تنضم للقائمة 💪 هالاند يفوز بجائزة أفضل نجم رياضي عالمي لعام 2023 والمقدمة من بي بي سي 👏 🏆#السيتي | #BBCSPOTY pic.twitter.com/FlCGGhDHSL — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 19, 2023

وكان مانشستر سيتي قد حقق ألقاب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعدما فاز على أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف دون رد.

ويواجه نادي مانشستر سيتي، نادي فلومينينسي البرازيلي، هذا الجمعة، بداية من الساعة السابعة مساء، في نهائي مونديال الأندية المقام بالسعودية.