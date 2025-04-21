مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع ابراهيم مازة

بعد بايرن ليفركوزن الألماني

أفادت تقارير صحفية متخصصة، الأحد، أن نادي مانشستر سيتي الأنجليزي يسعى للتعاقد مع الدولي الجزائري، إبراهيم مازة من هيرتا برلين الألماني في فترة الانتقالات الصيفية، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

ونقل تقرير نشره موقع “سيتي إكسترا”، أن إدارة نادي مانشستر سيتي بدأت رحلة البحث عن بديل للبلجيكي، كيفين دي بروين، الذي قرر الرحيل عن”السيتيزينيس” نهاية الموسم الجاري، ووضعت على رأس اهتماماتها الدولي الجزائري ابراهيم مازة للاستفادة من خدماته

في الفترة المقبلة.

وأضاف ذات المصدر، أن إبراهيم مازة هو موضع اهتمام فريق السيتي الذي يبحث عن صانع ألعاب قبل فترة الانتقالات الصيفية، وقد وضع موهبة هيرتا برلين كهدف لتعويض هذا اللاعب، مثله مثل فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن.

وأشار الموقع المتخصص في أخبار الفريق الإنجليزي، أن إدارة السيتي ترى أن واحدا من اللاعبين المذكورين سيكون خيارا مناسبا لتعويض دي بروين وخاصة مع تألقهما في سن صغير.

في نفس السياق، كانت مصادر إعلامية ألمانية أكدت نهاية الأسبوع الفارط، أن هذا الموسم سيكون الأخير للدولي الجزائري مع هيرتا برلين، الذي قرر تغيير الأجواء نحو فريق يضمن له اللعب في مستوى أعلى، في صورة بايرن ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني الأول “البندسليغا”.

جدير بالذكر، أن القيمة التسويقية لإبراهيم مازة في الوقت الراهن تبلغ 12 مليون أورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين.

وخاض لاعب المنتخب الوطني الجزائري مع فريقه هيرتا برلين 32 مباراة سجل خلالها 7 أهداف ومنح 5 تمريرات حاسمة.