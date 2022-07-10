مانشستر سيتي يراهن على محرز ويجعله أولوية على فودين ورودري

غوارديولا اختاره للعب أساسيا إلى جانب هالاند

كشف الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، الموثوق في أخبار التحويلات والانتقالات، بأن تجديد عقد الدولي الجزائري، رياض محرز، مع نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بات أولوية قصوى لإدارة “السكاي بلوز”، مشيرا إلى أن الأخيرة ستبدأ مفاوضات التجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا عزمها على غلق ملف قائد “الخضر” قبل افتح ملفي الإسباني رودري والانجليزي فيل فودن.

وينتهي عقد الدولي الجزائري، رياض محرز، مع مانشستر سيتي، شهر جوان من عام 2023، ويرغب نجم ليستر سيتي السابق في البقاء مع النادي السماوي، الذي انضم إليه صيف عام 2018 في صفقة مدوية أنذاك قدرت بـ68 مليون يورو، وتصّر إدارة السيتي من جانبها على تجديد عقد محرز خاصة بعد رحيل البرازيلي غابرييل جيسوس نحو أرسنال والدولي الانجليزي، رحيم ستيرلينغ، نجو تشيلسي، ونشر فابريزيو رومانو تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب فيها: “لن يكون مارك كوكوريلا (المدافع الإسباني لنادي برايتون) الهدف الرئيسي لمانشستر سيتي حاليا فقط”، مضيفا: “مانشستر سيتي مستعد لتقديم عقد جديد لرياض محرز بعد رحيل رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس”، وأضاف: “ستنطلق المفاوضات خلال الأسابيع القادمة. محرز يتصدر الأولويات في قائمة العقود الجديدة في نادي مانشستر سيتي مع رودري وفودن”، في إشارة إلى الأهمية القصوى التي توليها إدارة الستيزنس لغلق ملف قائد “الخضر” قبل الالتفات بعدها إلى الملفات الأخرى، ومنها تجديد عقد الثنائي رودري وفودين، الذي ينتهي صيف عام 2024، علما أن غوارديولا استقر على توظيف محرز أساسيا إلى جانب الوافد الجديد إرلينغ هالاند.

وكان رياض محرز انضم إلى “السكاي بلوز” صيف عام 2018، قادما من ليستر سيتي مقابل 68 مليون يورو، وخاض منذ ذلك التاريخ 189 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 63 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة، كما توج مع السيتي بثلاثة ألقاب في الدوري الانجليزي الممتاز، و3 ألقاب في كأس الرابطة، ولقب واحد في كأس الاتحاد الانجليزي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

يجدر الذكر، أن رياض محرز شارك في 47 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي 2021/22، وبمجموع دقائق لعب وصل حدود 2931 دقيقة، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.