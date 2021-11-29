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رياضة

مانشستر سيتي يشيد بأداء محرز أمام واست هام

سليم.ع
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مانشستر سيتي يشيد بأداء محرز أمام واست هام

أشاد مانشستر سيتي عبر صفحته الرسمية بأداء رياض محرز، خلال مباراة واست هام، التي عرفت تألق نجم “الخضر”.

ونشرت الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي على “تويتر” صورة لرياض محرز، وأرفقتها بعبارة “أداء رائع جديد من الجناح النموذجي”.

وكان رياض محرز قد نشر على صفحته الرسمية بعد الفوز على واست هام، صورة له مع غوندوغان خلال الاحتفال بالهدف الأول لناديه، معبرا عن سعادته بالفوز المحقق.

ولعب محرز أساسيا في مباراة واست هام التي جرت الأحد، وشارك في كامل أطوار المباراة، وساهم في الشوط الأول من المواجهة في صنع الهدف الأول بتقديمه تمريرة حاسمة، كما سجل هدفا لم يحتسب لتواجده في وضعية تسلل.

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