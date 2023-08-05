مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع المدافع الكرواتي غفارديول

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع مدافع نادي لايبزيغ الألماني، الكرواتي يوسكو غفارديول.

ووقع غفارديول الذي يعد الصفقة الثانية للسيتي في هذا الصيف، على عقد يمتد إلى غاية 2028، مقابل 90 مليون يورو.

وقال غفارديول بعد انتقاله رسميا إلى مانشستر سيتي: “الجميع يعرف هذا النادي، والجميع يرغب بأن يكون جزءا منه، لذلك عندما تتاح هذه الفرصة، أؤمن بأن الجميع سيقوم باستغلالها”.