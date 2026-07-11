مانشستر سيتي يعلن عن صفقة جديدة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم المقبل 2026-2027.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده رسميا مع الجناح الإنجليزي الواعد غونغا قادما من ليستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 12.5 مليون جنيه إسترليني.

وحسم “السيتي” صفقة اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 سنة، بعد منافسة مع أرسنال على ضمه.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن قبل في الأيام الماضية تعاقده مع الدولي الإنجليزي إليوت أندرسون، وحارس المرمى بيرس تشارلز بعد إنهاء الصفقة مع نادي شيفيلد وينزداي.