مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا إلى غاية 2025

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، عن تمديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعامين إضافيين، ليبقى بذلك على رأس العارضة الفنية إلى غاية 2025.

وقال غوارديولا في تصريح للصفحة الرسمية للنادي: “أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين”.

وتابع غوارديولا :”لا أستطيع أن اتوجه بشكر كاف للجميع في النادي على ثقتهم بي، أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما احتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن”.

وأضاف المدرب الإسباني: “أعلم أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون مذهلاً للعقد المقبل، لقد حدث ذلك في السنوات العشر الماضية، وسيحدث مجددا في السنوات العشر المقبلة لأن هذا النادي ينعم باستقرار كبير”.

وتابع غوارديولا: “منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص هنا، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل. لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معا، ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الألقاب”.

وفاز المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ بتسعة ألقاب كبيرة، من بينها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ توليه تدريب مانشستر سيتي في 2016.