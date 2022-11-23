مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا إلى غاية 2025
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، عن تمديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعامين إضافيين، ليبقى بذلك على رأس العارضة الفنية إلى غاية 2025.
وقال غوارديولا في تصريح للصفحة الرسمية للنادي: “أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين”.
وتابع غوارديولا :”لا أستطيع أن اتوجه بشكر كاف للجميع في النادي على ثقتهم بي، أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما احتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن”.
“I love it” 💬💙 pic.twitter.com/MoAfoqxefs
— Manchester City (@ManCity) November 23, 2022
وأضاف المدرب الإسباني: “أعلم أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون مذهلاً للعقد المقبل، لقد حدث ذلك في السنوات العشر الماضية، وسيحدث مجددا في السنوات العشر المقبلة لأن هذا النادي ينعم باستقرار كبير”.
Picture perfect 📸 pic.twitter.com/l8m1w7m1rk
— Manchester City (@ManCity) November 23, 2022
وتابع غوارديولا: “منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص هنا، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل. لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معا، ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الألقاب”.
“That’s why we continue to be together” 💬
Hear from @PepTeam on his decision to extend his City contract 🙌
— Manchester City (@ManCity) November 23, 2022
وفاز المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ بتسعة ألقاب كبيرة، من بينها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ توليه تدريب مانشستر سيتي في 2016.