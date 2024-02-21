مانشستر سيتي يهنئ محرز
هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مهاجمه السابق رياض محرز بمناسبة عيد ميلاده الـ33 .
ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، على منصة “إكس” صورة لمحرز بعد التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا.
وتمنى نادي مانشستر سيتي عيد ميلاد سعيد، وأرفق الصورة بعبارة: ” نتمنى عيد ميلاد سعيد لساحر العرب”.
نتمنى عيد ميلاد سعيد لـ ساحر العرب 🥳#السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/JFehcHYb4e
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 21, 2024
ومن جهته هنأ نادي ليستر سيتي رياض محرز، بمناسبة عيد ميلاده، وكتب على صفحته الرسمية: ” عيد ميلاد سعيد رياض”.
Happy birthday, Riyad! 🎉 pic.twitter.com/PEjGG1QwRb
— Leicester City (@LCFC) February 21, 2024