مانشستر سيتي يهنئ محرز

هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مهاجمه السابق رياض محرز بمناسبة عيد ميلاده الـ33 .

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، على منصة “إكس” صورة لمحرز بعد التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا.

وتمنى نادي مانشستر سيتي عيد ميلاد سعيد، وأرفق الصورة بعبارة: ” نتمنى عيد ميلاد سعيد لساحر العرب”.

ومن جهته هنأ نادي ليستر سيتي رياض محرز، بمناسبة عيد ميلاده، وكتب على صفحته الرسمية: ” عيد ميلاد سعيد رياض”.