-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مانشستر سيتي يهنئ محرز

عمر سلامي
  • 235
  • 0
مانشستر سيتي يهنئ محرز
أرشيف
رياض محرز

هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مهاجمه السابق رياض محرز بمناسبة عيد ميلاده الـ33 .

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، على منصة “إكس” صورة لمحرز بعد التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا.

وتمنى نادي مانشستر سيتي عيد ميلاد سعيد، وأرفق الصورة بعبارة: ” نتمنى عيد ميلاد سعيد لساحر العرب”.

ومن جهته هنأ نادي ليستر سيتي رياض محرز، بمناسبة عيد ميلاده، وكتب على صفحته الرسمية: ” عيد ميلاد سعيد رياض”.

مقالات ذات صلة
ماذا لو قلتُ لكم إن الذي تُظهره الصّورة يُمارس الفلاحة في إيطاليا؟

ماذا لو قلتُ لكم إن الذي تُظهره الصّورة يُمارس الفلاحة في إيطاليا؟

الهولندية بول تحطم رقمها العالمي في سباق 400 متر داخل القاعات (فيديو)

الهولندية بول تحطم رقمها العالمي في سباق 400 متر داخل القاعات (فيديو)

نتيجة تُشجّع زملاء بن سبعيني على التأهّل

نتيجة تُشجّع زملاء بن سبعيني على التأهّل

“ماركا” الإسبانية: مبابي وقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات

“ماركا” الإسبانية: مبابي وقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات

المناصب غالية في “الخضر” وسأسعى لتقديم كل شيء لإسعاد الجماهير

المناصب غالية في “الخضر” وسأسعى لتقديم كل شيء لإسعاد الجماهير

بِالفيديو: عمّورة يُسجّل ويُلامس لقب البطولة البلجيكية

بِالفيديو: عمّورة يُسجّل ويُلامس لقب البطولة البلجيكية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد