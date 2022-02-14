مانشستر يونايتد مهتم بضم بن سبعيني

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية إهتمام نادي مانشستر يونايتد بخدمات الدولي الجزائري رامي بن سبعيني..

وقالت صحيفة “مانشستر إفنينغ نيوز” أن إدارة “اليونايتد” تتابع مدافع بوروسيا مونشنغلادياخ، ومهتمة بضمه من أجل تعويض اللاعب لوك شو على الجهة اليسرى من دفاع الفريق.

واستعاد رامي بن سبعيني مستواه المعهود مع ناديه منوشنغلادباخ، حيث تمكن في اللقاء الأخير أمام أوغسبورغ من تسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة.