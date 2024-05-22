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رياضة
قيمته السوقية الحالية في حدود الــ32 مليون يورو

مانشستر يونايتد يدخل قائمة الأندية المهتمة بخدمات آيت نوري

ع. ع
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مانشستر يونايتد يدخل قائمة الأندية المهتمة بخدمات آيت نوري

انضم نادي مانشستر يونايتد الانجليزي إلى قائمة أندية “البريميرليغ” المهتمة بالتعاقد مع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون، حسب ما نقله أمس موقع “وين وين” عن مصادر صحفية أنجليزية.

وأكدت صحيفة “ذا صن”، أن نادي مانشستر يونايتد بقيادة المالك الجديد السير جيم راتكليف، وضع اسم آيت نوري في القائمة المختصرة، للاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث مانشستر يونايتد، النادي الأكثر تتويجا في انجلترا، عن تدعيم صفوفه بأسماء جديدة، لاسيما على مستوى الخط الخلفي، وهذا لتعويض بعض الغيابات، على غرار تيريل مالاسيا الذي أبعدته الإصابة طوال الموسم، ولذات السبب غاب لوك شو هو الآخر عن الفريق في 15 مباراة كاملة خلال الموسم المنقضي.

واضطر نادي مانشستر يونايتد في أغلب مبارياته إلى الدفع بعدد من اللاعبين خارج مراكزهم، لتغطية النقص الذي تعاني منه التشكيلة على مستوى الجهة اليسرى، بما في ذلك الظهير الأيمن ديوغو دالوت، وهو ما يجعل إدارة النادي مضطرة لاستغلال الميركاتو الصيفي المقبل لتغطية هذا العجز.

وحسب نفس المصدر، فإن مهمة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة للظفر بخدمات ريان آيت نوري في ظل المنافسة التي سيجدها من طرف الأندية الانجليزية الأخرى التي تسعى للتعاقد معه، ويتعلق الأمر بأقوى وأغنى الأندية، كل من الغريم مانشستر سيتي المتوج مؤخرًا بلقب “البريميرليغ”، وأرسنال وليفربول.

ويبقى النجم الجزائري الصاعد مرتبطا بعقد مع نادي وولفرهامبتون إلى غاية 30 جوان 2026، فيما تقدّر قيمته السوقية الحالية حسب موقع “ترانسفير ماركت” بـ32 مليون يورو، كما أنه يعدّ واحدًا من خمسة أغلى أظهرة على مستوى الدوري الإنجليزي.

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