مانشيستر سيتي سيضحي بـ3 لاعبين ومستقبل غامض لمحرز!

من أجل استقدام هاري كين وجاك غراليش

تضاربت الأنباء حول مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز، سواء بالبقاء مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أم الرحيل عنه خلال الصائفة الحالية، وهذا بعد تضييع الفريق فرصة التتويج برابطة أبطال أوروبا بخسارته النهائي أمام تشيلسي بملعب الدراغاو بالبرتغال (1-0).

ويمتد عقد النجم الجزائري مع مانشستر سيتي حتى عام 2023، كما تبلغ قيمته السوقية في موقع “ترانسفير ماركات” مبلغ 42 مليون يورو.

ويتقاضى رياض محرز حاليا مبلغ 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، حيث يبلغ راتبه الشهري 480 ألف إسترليني، بإجمالي 5.7 ملايين إسترليني سنويا.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل قبل نهائي دوري الأبطال، حين أشارت إلى أن إدارة “السيتي” قررت وضع محرز في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، غير أن شبكة “سكاي سبورتس” أكدت في تقرير لها، أن محرز باق في “السيتي” واسمه غير وارد ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في جوان الحالي.

وجاء في ذات التقرير، أن إدارة السيتي بدأت الترتيب للموسم القادم، من خلال إبداء رغبتها في التعاقد مع الثنائي مهاجم توتنهام هاري كين وغراليش لاعب أستون فيلا، وهذا يستوجب بيع بعض اللاعبين الحاليين.

وأضاف ذات المصدر أن إدارة “السيتيزين” وضعت قائمة مكونة من 3 لاعبين فقط، سيتم عرضهم للبيع هذا الصيف، ويتعلق الأمر بكل من الإسباني امريك لابورت والإنجليزي رحيم ستيرليغ والبرازيلي غابريل خيسوس، مستثنية بذلك الدولي الجزائري رياض محرز.

ويتواجد محرز محل اهتمام العديد من الفرق الأوروبية القوية، على غرار ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين، وحتى جوفنتوس الإيطالي الذي يسعى لانتدابه في الميركاتو الصيفي القادم.

يذكر أن الدولي الجزائري قدم موسما ذهبيا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، مسجلا 14 هدفا في كل البطولات وصانعا 9 أخرى، وكان صاحب الدور الأهم في تأهل السيتي لنهائي الكأس ذات الأذنين بتسجيل 3 أهداف من أصل 4 فاز بها فريقه 4-1 على باريس سان جيرمان الفرنسي في مجموع مباراتي نصف النهائي.