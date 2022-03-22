مانشيني: منتخب الجزائر “مُرعب” وكنت أخشى تحطيمه لرقم ايطاليا (فيديو)

تحدّث مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني لأول مرة عن اقتراب المنتخب الجزائري من تحطيم السلسلة التاريخية التي وصل إليها الآزوري من المقابلات المتتالية بدون هزيمة.

مانشيني قال في حوار لصحيفة “العين الرياضية” الإماراتية. إنّ المنتخب الجزائري “منتخب قوي. وكان لديه رقم قياسي كبير بعدم الخسارة لمباريات كثيرة متتالية”.

وفي إجابته على سؤال حول شعوره بالخوف من قدرة الخضر على تحطيم رقم المنتخب الإيطالي. قال مانشيني ضاحكا: “نعم، لقد كانوا قريبين من ذلك. وهذه قيمة الأرقام القياسية، فقد خُلقت من أجل أن يحطّمها في كلّ مرّة منتخب لمنتخب آخر”.

وبالفعل، كان الخضر قريبين من تحطيم الرقم الإيطالي في عدم الهزيمة لـ38 مباراة على التوالي. حيث وصل رفاق محرز إلى 35 مباراة متتالية من دون هزيمة. قبل السقوط أمام غينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

كما رشّح مانشيني الجزائر لتجاوز منتخب الكاميرون في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال مدرب إيطاليا في هذا الشأن:”دعني أقلها بصراحة. الجزائر منتخب قوي. وكذلك السعودية. وكل المنتخبات العربية لديها حظوظ في الصعود للمونديال، لأنها تملك كل المقومات من أجل الفوز”.