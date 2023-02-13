ماهر زين يشارك في توزيع الطعام على منكوبي الزلزال بتركيا (فيديو)

شارك المنشد السويدي ذو الأصول اللبنانية ماهر زين، في توزيع الطعام على المنكوبين بكهرمان مرعش، أكثر المدن التركية تضررا من الزلزال.

وكان ماهر زين، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بين المتطوّعين لتقديم الطعام للمتضرّرين من الزلزال، في إطار مبادرة خيرية من مؤسسة “Salam Charity” البريطانية.

وقال ماهر للتلفزيون التركي:”لقد تأثرت لمشهد الناس وهم ينتظرون قرب ركام المباني المهدّمة، أي أخبار طيّبة عن أقاربهم”. مضيفا:”يمكننا جميعا أن نفعل شيئا من أجلهم”.

وتابع المنشد يقول:”يعتقد كثير من الأشخاص أنه لا يقدر على تقديم يد العون. لكن أي مساعدة، وأي مبلغ بسيط، من شأنه أن يحدث الفرق”.