ماهر زين يشارك في توزيع الطعام على منكوبي الزلزال بتركيا (فيديو)
شارك المنشد السويدي ذو الأصول اللبنانية ماهر زين، في توزيع الطعام على المنكوبين بكهرمان مرعش، أكثر المدن التركية تضررا من الزلزال.
وكان ماهر زين، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بين المتطوّعين لتقديم الطعام للمتضرّرين من الزلزال، في إطار مبادرة خيرية من مؤسسة “Salam Charity” البريطانية.
“This is a way to give back to Türkiye.”@MaherZain spoke to TRT World during his charity work in Türkiye’s Kahramanmaras after the deadly earthquakes pic.twitter.com/M6iRoe3POI
— TRT World (@trtworld) February 12, 2023
وقال ماهر للتلفزيون التركي:”لقد تأثرت لمشهد الناس وهم ينتظرون قرب ركام المباني المهدّمة، أي أخبار طيّبة عن أقاربهم”. مضيفا:”يمكننا جميعا أن نفعل شيئا من أجلهم”.
وتابع المنشد يقول:”يعتقد كثير من الأشخاص أنه لا يقدر على تقديم يد العون. لكن أي مساعدة، وأي مبلغ بسيط، من شأنه أن يحدث الفرق”.
Your #donations count! Alhamdulillah we were able to deliver food here with your donations this evening and will continue to do so. It makes a difference for the people here in #kahramanmaras. Thank you for all your #support. #TurkeyandSyriaearthquake#DonateForTurkiye_Syria pic.twitter.com/omETrQgJvO
— Maher Zain (@MaherZain) February 13, 2023