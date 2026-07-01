ماهي كمية الشكولاتة التي تشكل خطرا؟

هل يمكن أن يشكل الإفراط في تناول الشكولاتة خطرا على الصحة؟ نظريا نعم، لكن الأمر يتطلب تناول كميات هائلة خلال فترة قصيرة جدا، وليس مجرد الإفراط المعتاد.

في هذا السياق، أظهرت مراجعة علمية أن تناول كميات كبيرة من الثيوبرومين، وهو مركب طبيعي يوجد أساسا في حبوب الكاكاو، قد يسبب لدى الإنسان الغثيان وفقدان الشهية.

كما ارتبط استهلاك 0.8 إلى 1.5 غرام من الثيوبرومين يوميا بظهور أعراض مثل التعرق والرعشة والصداع الشديد، وفق موقع pubchem

المادة المسؤولة عن الخطر

يحتوي الكاكاو على مركب طبيعي يُسمى الثيوبرومين، وهو منبه كيميائي قريب من الكافيين. كلما ارتفعت نسبة الكاكاو في الشوكولاتة، زادت كمية الثيوبرومين الموجودة فيها.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة عادة على كميات أكبر من الثيوبرومين مقارنة بالشوكولاتة بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء.

متى تصبح الكمية خطيرة؟

تشير تقديرات علمية إلى أن الجرعات السامة جدا من الثيوبرومين لدى الإنسان تقع عند مستويات مرتفعة للغاية مقارنة بما يستهلكه الناس عادة.

وقد قُدر أن الجرعة القاتلة المحتملة قد تصل إلى نحو 1000 ملغ من الثيوبرومين لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

فعلى سبيل المثال، إذا كان وزن الشخص 70 كغ، فإن الوصول إلى هذه الجرعة يتطلب عشرات الآلاف من الملليغرامات من الثيوبرومين، وهي كمية يصعب جدا الحصول عليها من الشوكولاتة العادية دون تناول كيلوجرامات عديدة منها في جلسة واحدة، بحسب موقع nypost

لماذا لا نسمع عن وفيات بسبب الشوكولاتة؟

هناك عدة أسباب:

الجسم البشري يتخلص من الثيوبرومين بكفاءة جيدة.

يشعر الشخص بالغثيان أو التقيؤ قبل الوصول إلى الجرعات الخطيرة غالبا.

امتلاء المعدة الشديد يجعل الاستمرار في الأكل صعبا للغاية.

السكر والدهون يسببان اضطرابات هضمية قبل بلوغ المستويات السامة، وفق موقع ncbi

ماهي أعراض الإفراط الشديد في تناول الشوكولاتة؟

قد تظهر الأعراض التالية عند استهلاك كميات كبيرة جدا:

تسارع ضربات القلب.

الارتعاش أو الرجفة.

الصداع.

التعرق الزائد.

الأرق وصعوبة النوم.

الغثيان والتقيؤ.

اضطرابات في ضغط الدم، حسب موقع pubchem

أي أنواع الشوكولاتة أكثر خطورة؟

ترتيبها من الأعلى إلى الأقل في محتوى الثيوبرومين:

الشوكولاتة الداكنة عالية الكاكاو (70% فأكثر).

شوكولاتة الخَبز غير المحلاة.

الشوكولاتة بالحليب.

الشوكولاتة البيضاء، وفق موقع pubmed

حقيقة مهمة

الخطر الحقيقي من الشوكولاتة لدى البشر لا يكمن عادة في التسمم الحاد، بل في الإفراط المزمن الذي قد يساهم في زيادة الوزن وتسوس الأسنان وارتفاع استهلاك السكر والدهون المشبعة.

أما الوفاة المباشرة بسبب الشوكولاتة فهي حالة نادرة للغاية وتتطلب استهلاك كميات استثنائية خلال وقت قصير جدا، حسب موقع nypost