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مايكروسوفت تتخلّص نهائيا من “إنترنت إكسبلورر”

الشروق أونلاين
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مايكروسوفت تتخلّص نهائيا من “إنترنت إكسبلورر”
أرشيف
إنترنت إكسبلورر

تخلّصت شركة مايكروسوفت نهائيا يوم الأربعاء من توفير الدعم لمتصفّحها الشهير “إنترنت إكسبلورر”، بعد 27 عاما على إطلاقه. لتمهّد الطريق للمتصفّح الجديد “إيدج”.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان ، إنّ الوقت قد حان للمضي قدما في هذه الخطوة، وتدفع المستخدمين إلى التوجه لمتصفح “إيدج” الذي أطلقته في عام 2015.

وأطلق “إنترنت إكسبلورر” في 1995 ضمن برامج نظام “ويندوز 95”. ووصلت شعبيته إلى ذروتها في عام 2002، عندما استحوذ على نسبة 95 بالمئة من متصفحي الانترنت.

لكن الأمور تغيّرت اليوم، حيث يسيطر “غوغل كروم” على ما يقارب 65 بالمئة من السوق، يليه “سفاري” لشركة آبل بنسبة 19 بالمئة، ثم إيدج، متصفّح مايكروسوفت الجديد بنسبة 4 بالمئة.

واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة.. هذه خصائصها

وفي 30 أفريل 2022، قال موقع متخصّص أنّ تطبيق المراسلات الفورية “واتساب” يستعدّ لإطلاق ميزة جديدة، ستتيح ‏لمستخدميه تشغيل حساباتهم على عدّة أجهزة في نفس الوقت.

وحسب ما نقله موقع “ذ فيرج” المتخصّص، سيكون بإمكان مستعملي “واتساب”، أن يسجّلوا جهازا ثانويا لاستعمال التطبيق. من خلال مسح “رمز الاستجابة السريعة” باستخدام الهاتف الذكي الأساسي.

ولم يتضّح بعد ما إذا كانت هذه الميزة ستكون متاحة أيضا على هواتف “آيفون” عند إطلاقها. كما لم يتبيّن الموعد الرسمي لذلك.

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