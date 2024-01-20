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مايكروسوفت تتّهم روسيا باختراق حسابات البريد الإلكتروني لعدد من موظفيها

الشروق أونلاين
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مايكروسوفت تتّهم روسيا باختراق حسابات البريد الإلكتروني لعدد من موظفيها
أرشيف
مايكروسوفت

اتهمت شركة مايكروسوفت الأمريكية، سلطات روسيا بالوقوف وراء هجوم سيبراني على حسابات البريد الإلكتروني لموظفيها.

وقالت الشركة في بيان إن “شركة مدعومة من روسيا تسمى Midnight Blizzard، قامت بالهجوم بتاريخ 12 جانفي الجاري. للوصول إلى نسبة صغيرة جدا، من حسابات البريد الإلكتروني للموظفين”.

وكانت حسابات عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين في مجال الأمن السيبراني بمايكروسوفت، بين أهداف هذا الهجوم، يقول ذات البيان.

“ولم يكن الهجوم نتيجة لثغرة أمنية في منتجات أو خدمات مايكروسوفت”، تضيف الشركة. مؤكدة أنها ستقوم بإخطار عملائها إذا كانت هناك حاجة إلى أي إجراء.

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