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مايكروسوفت تخطّط لاستثمار 10 مليار دولار في روبوت الذكاء الاصطناعي

الشروق أونلاين
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مايكروسوفت تخطّط لاستثمار 10 مليار دولار في روبوت الذكاء الاصطناعي
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مايكروسوفت تخطّط للاستثمار في ChatGPT

يخطّط عملاق البرمجيات مايكروسوفت لاستثمار نحو 10 مليار دولار في شركة OpenAI، التي أطلقت روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” المتخصّصة، أن الشركتين تناقشان الفكرة منذ عدّة أشهر. حيث تقترح مايكروسوفت تقسيم الاستثمار المذكور على مدار عدة سنوات.

وحظي روبوت “ChatGPT”، على شعبية كبيرة بين المستخدمين، بعد إطلاقه في نهاية نوفمبر الماضي. حيث جمع أول مليون مستخدم له، في فترة لم تتجاوز الأسبوع.

ويتميّز هذا الروبوت بقدرته على محاكاة المحادثات البشرية، حيث يوفّر إجابات أي سؤال يُطرح عليه، بصورة مشابهة لما يفعله الإنسان، إلى درجة بروز مخاوف من تعويضه لمحرّكات البحث، وحتى لبعض المهن.

وشارك رائد الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك في تأسيس الشركة التي أطلقت الروبوت. وهي تحصل على أرباحها من خلال فرض رسوم على المطوّرين الراغبين في الحصول على ترخيص لاستخدام التقنية.

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