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رياضة

مايكل أوين: “مُستعدّ لِنزع عينايا ومنحهما لِابني المريض”

الشروق الرياضي
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مايكل أوين: “مُستعدّ لِنزع عينايا ومنحهما لِابني المريض”
ح.م
مايكل أوين.

أبدى نجم كرة القدم الإنجليزية سابقا وصاحب “الكرة الذّهبية” 2001 مايكل أوين حزنا شديدا، بِسبب مرض ابنه.

ويُعاني جيمس أوين نجل مايكل أوين من مرض “شتار غاردت”، الذي ينجم عنه فقدان البصر.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية على لسان مايكل أوين قوله عن ابنه: “لو يُمكنني منح عينايا لِابني، أو استبدالهما بِعينايا، لَفعلت. سأمنحه كل ما أملك حتّى يستطيع جيمس الرّؤية مُجدّدا”.

وأوضح مايكل أوين أن ابنه يُعاني من ضبابية في الرّؤية، وأيضا أمام الأضواء، كما لا يستطيع التمييز بين الألوان.

وتساءل مهاجم نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا سابقا والبالغ من العمر 44 سنة، قائلا: “في المستقبل، هل يستطيع ابني قيادة السيارة؟ العمل؟ هي أمور تشغل بالي”.

واختتم مايكل أوين قائلا إن جيمس يُبدي قوة ذهنية مثالية، وهو ما يُخفّف عنه شيئا ما ثقل المرض الذي يُعاني منه ابنه.

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