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الجزائر
ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة:

ما أقدم عليه المخزن تدليس وتضليل وتجن على الغير

س.ع
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ما أقدم عليه المخزن تدليس وتضليل وتجن على الغير

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي أمحمد عمار أن ما أقدم عليه المخزن من خلال “المذكرة” التي وجهها إلى الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز، “تدليس وتضليل وفصل آخر للنيل من الدول المناصرة للقضايا العادلة”.

وقال سيدي أمحمد عمار في حديث للقناة الإذاعية الأولى الأحد إن “ما جاء في مذكرة دولة الاحتلال المغربي ما هو إلا فصل آخر من سياسة التجني على الغير  ومحاولة إلهاء الرأي المغربي الداخلي بأمور لا أساس لها من أجل صرفه عن الأزمة العميقة والهيكلية التي يعاني منها النظام المغربي المحتل”.

وأضاف أن “الموقف المبدئي للجزائر الشقيقة من قضية الصحراء الغربية هو موقف مبدئي ومتأصل ويسترشد بتاريخ حافل من الكفاح المرير ضد الاستعمار كما أنه يتأسس على قواعد الشرعية الدولية وقرارات الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة نفسها التي اعترفت بشرعية كفاح الشعب الصحراوي وطالبت الدول الأعضاء بمنح الشعب الصحراوي كل الدعم”.

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