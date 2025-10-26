ما الذي اكتشفه الفنان محمد رمضان بعد تقرّبه من عائلة ترامب؟

صرّح الفنان المصري محمد رمضان أنه اكتشف أمرا أسعده كثيرا بعد تقربه من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض.

وقال رمضان المتعود على إثارة الجدل بخرجاته الغريبة وتصريحاته غير المتوقعة: “من خلال تعاملي المباشر مع عائلة ترامب وزيارتي لمنزلهم، استطعت أن ألمس مدى حبهم واحترامهم للعرب عموما ولمصر على وجه الخصوص”.

وأضاف: “كان هذا الشعور مصدر سعادة كبيرة لي، خاصة في ظل الظروف الدولية التي تمر بها المنطقة ودعوات السلام التي نتمناها جميعا”.

وكشف رمضان تفاصيل علاقته الشخصية مع عائلة ترامب، موضحا خلال حديثه لبرنامج “et بالعربي”، أنه يعمل حاليا على مشروع فني مشترك مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس.

وعن المشروع قال: “لقد صورنا معا أول أغنية وسيتم طرحها خلال الشهر القادم. هذه الأغنية تتميز بجمالها الخاص، والأهم من ذلك أنها المرة الأولى التي تشارك فيها لارا ترامب في عمل غنائي مصور”.

وأردف: “هناك مفاجأة سارة أخرى تتمثل في مشاركة الحفيدة المفضلة للرئيس ترامب في هذا الكليب أيضا”، مشيرا إلى أن تصوير هذا العمل تزامن مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للسلام الذي حضره الرئيس الأمريكي في مصر، وهو ما زاد من فرحته.