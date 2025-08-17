ما الذي تضمنته الرسالة التي بعثتها زوجة ترامب لبوتين؟

سلّم ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من زوجته حول “محنة الأطفال في أوكرانيا وروسيا”، في الوقت الذي يعاني فيه أطفال غزة التجويع والقتل الممنهج.

اجتمع ترامب مع بوتين لمدة ثلاث ساعات تقريبا يوم الجمعة في قاعدة عسكرية أمريكية في أنكوريج، ألاسكا.

في أول اجتماع لهما منذ 6 سنوات، ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، وسعى ترامب إلى تحقيق “السلام” في المنطقة، لكن المحادثات لم تسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وصرح مسؤولان في البيت الأبيض لرويترز بأن ميلانيا ترامب، المولودة في سلوفينيا، كتبت رسالة إلى بوتين ذكرت فيها اختطاف الأطفال في الحرب التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات، وقد سلمها ترامب لبوتين خلال القمة.

وفي حين أن العدد الدقيق للأطفال المفقودين لا يزال غير واضح، أفاد معهد دراسة الحرب في مارس الماضي أن أوكرانيا تحققت من ترحيل روسيا لما يقرب من 19 ألف طفل.

لكن منظمة الأبحاث غير الربحية قالت: “من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن روسيا تستهدف الأطفال الضعفاء بشكل متكرر دون وجود من يدافع عنهم”.

في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب تتمثل في ترحيل الأطفال ونقلهم بشكل غير قانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا، وفقا لما نشرته صحيفة independent.