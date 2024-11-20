ما الذي يجعلك تشعر بالنعاس بعد تناول الغداء؟

الشعور بالنعاس بعد تناول الأكل هو مصطلح علمي يستخدم لوصف مشاعر النعاس التي تحدث بعد وجبة الطعام بعد الظهر والتي يطلق عليها “غفوة الغداء”.

كشفت الدراسات عن عدد من العمليات البيولوجية التي تساهم في النعاس بعد تناول الأكل،بما في ذلك:

إيقاعات الساعة البيولوجية، وهي تقلبات طبيعية في درجة حرارة الجسم والهرمونات والتمثيل الغذائي وغيرها من العمليات الفسيولوجية التي تعمل وفقا لساعة مدتها 24 ساعة.

وتميل الإشارات اليومية التي تعزز اليقظة إلى الانخفاض في وقت مبكر بعد الظهر، مما قد يؤدي إلى الرغبة في النوم بعد الغداء، وفق ما ذكره موقع sleepfoundation.

ما الذي يسبب النعاس؟

حدد الباحثون عوامل مختلفة قد تساهم في الرغبة في النوم بعد تناول الطعام تتضمن ما يلي:

ما تأكله

الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو الدهون من المرجح أن تجعلك تشعر بالتعب أكثر من الوجبات الغنية بالبروتين.

كمية ما تأكله

تناول الكثير من السعرات الحرارية في جلسة واحدة يرتبط أيضا بالنعاس والارهاق بعد الوجبة.

متى تأكل

يمكن أن يؤثر توقيت الوجبات على مستويات الطاقة.

العناصر الغذائية المحددة

أظهرت الأبحاث أن التربتوفان والميلاتونين والعناصر الغذائية النباتية الأخرى تعزز النعاس، وفق موقع verywellhealth.

ما هي الأطعمة التي تُشعر بالتعب؟

يمكن أن تجعلك العناصر الغذائية الموجودة في أطعمة معينة تشعر بالتعب والنعاس بعد الأكل.

يمكن أن يساعدك تناولها قبل النوم في الحصول على نوم جيد ليلا، ومع ذلك، إذا تناولتها على الغداء، فقد تجد نفسك ترغب في أخذ قيلولة تحت مكتبك، من بين هذه العناصر.

الميلاتونين

هو هرمون ينتجه الدماغ استجابة للظلام، يحفز العقل والجسم على البدء في الاسترخاء في اليوم ويجعلك تشعر بالنعاس.

توجد هذه المادة في العديد من الأطعمة وقد يساهم في انخفاض الطاقة بعد تناول الوجبات، مثل الشعير، الذرة، التوت البري، الخيار، البيض، الأرز.

التريبتوفان

هو حمض أميني قد يجعلك تشعر بالنعاس قليلا، حيث يحول الجسم التريبتوفان إلى السيروتونين ثم إلى الميلاتونين، والذي كما ذكرنا آنفا يمكن أن يجعلك متعبا.

ومن بين الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة، بياض البيض، الأسماك، الحليب، الدجاج.

الكربوهيدرات

يحول الجسم الكربوهيدرات إلى سكر، مثل البطاطا، الخبز الأبيض، السكر، البطيخ.

الدهون

يرتبط تناول الدهون بكثرة بزيادة التعب أثناء النهار، ولكن تشير الدراسات إلى أن نوع الدهون يشكل فرقا كبيرا.

على وجه الخصوص، ثبت أن الدهون المشبعة والدهون المتحولة تزيد من التعب بعد تناول الوجبات، بحسب موقعprevention.

هل هذا الشعور طبيعي؟

إن الميل إلى الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة الطعام، وخاصة بعد الغداء، أمر شائع جدا، على الرغم من أن بعض الأشخاص يعانون منه بقوة أكبر من غيرهم وبعض الأشخاص لا يعانون منه على الإطلاق.

قد يكون الأشخاص الذين يسهرون ليلا أو الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاطمن بين القلائل المحظوظين الذين لا يتأثرون بالنعاس بعد الغداء.

في حين أن الغالبية العظمى من الناس يعانون من النعاس بعد الوجبة على الأقل في بعض الأحيان، فإن النعاس المطول أو المفرط أثناء النهار قد يكون علامة على حالة أخرى.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم إلى النعاس المفرط أثناء النهار.

كما يمكن أن تؤدي الاضطرابات العصبية واضطرابات الغدد الصماء واضطرابات المزاج مثل الاكتئاب إلى ذلك.

وبعض النعاس بعد الوجبات أمر طبيعي، لكن النعاس المفرط بما في ذلك أعراض أخرى مثل الغثيان وضباب الدماغ والدوار قد يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية، وفقا لموقع health.clevelandclinic.

كيف تتغلب على التعب بعد الأكل؟

– خذ قسطا كافيا من النوم في الليل.

– تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات والفواكه والمكسرات، مرتبطة بانخفاض مستويات النعاس أثناء النهار.

– من المرجح أن تؤدي الوجبة “الأخف” ذات السعرات الحرارية الأقل إلى نعاس أقل من الوجبة “الثقيلة” أو عالية السعرات الحرارية.

– يعمل الضوء كإشارة يومية مهمة، لذا فإن المشي تحت أشعة الشمس نصف ساعة قد يساعدك على تقليل أو تجنب التعب بعد الوجبة.

– مارس تمارين متوسطة الشدة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، قبل أن يبدأ التعب بعد الوجبة، قد يساعد هذا في زيادة الطاقة وتجنب التعب.

– قد يؤدي الحصول على الكثير من الماء طوال اليوم إلى تحسين اليقظة وإبعاد النعاس.

– إذا كنت تريد تجنب النعاس بعد الغداء، ففكر في احتساء القهوة أو الشاي، ومع ذلك، لمنع اضطرابات النوم في الليل، تأكد من تجنب الكافيين لمدة 8 ساعات على الأقل قبل النوم.

متى يجب عليك التحدث إلى الطبيب؟

إذا كان النعاس بعد الوجبات يعطل حياتك اليومية بانتظام، أو إذا لم تنجح الخطوات للحد منه، فتحدث إلى طبيبك.

يجب عليك أيضا زيارة أخصائي إذا كنت تشك في أن النعاس أثناء النهار قد يكون مرتبطا باضطراب في النوم أو حالة صحية عقلية، أو إذا كنت تعاني من أعراض غير مبررة، مثل الحمى أو الصداع.

-إذا كنت تعاني من التعب المصحوب بأي من الأعراض التالية، فاطلب العناية الطبية على الفور:

ـ عدم وضوح الرؤية

ـ الدوخة

ـ التورم

ـ الارتباك

ـ أفكار إيذاء النفس، حسب ما أورده موقع medicinenet.