ما به بن زية تُجاه بلماضي؟

ياسين بن زية في مباراة الطوغو والجزائر، بِتاريخ الـ 18 من نوفمبر 2018.

لفت اللاعب الدولي الجزائري السّابق ياسين بن زية الانتباه سهرة السبت، بِتوجيه انتقادات سلبية إلى النّاخب الوطني جمال بلماضي، لها صلة بِقائمة عناصر مُواجهتَي جزر الرّأس الأخضر ومصر.

وأعاد بن زية إدراج منشور لِأحدهم في منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يستغرب صاحبه كيف لجأ بلماضي إلى جلب بوداوي وزرقان وزروقي وقادري وعوّار، نظير تجاهله.

ثم عاد بن زية وحذف المنشور الذي حرّره غيره، وكتب شخصيا مُخاطبا بلماضي: “الأمر لا يعدو أن يكون رياضة لِكرة القدم. إمّا تطبيق المعايير على الجميع، وإمّا أن هناك تفضيلا لِبعض اللاعبين على حساب آخرين”.

وخاض متوسّط الميدان الهجومي بن زية (29 سنة) أربع مقابلات دولية مع “الخضر”، نصفها تحت إمرة بلماضي، وسجّل هدفا. وكانت المباراة الأخيرة مشاركته أساسيا ضد المُضيّف الطوغولي في نوفمبر 2018، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وفي الموسم الحالي، خاض بن زية 12 مباراة أساسيا مع فريقه قرّه باغ من أذربيجان، لها صلة بِالبطولة المحلّية ورابطة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. وسجّل هدفَين.