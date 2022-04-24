ما حدث لنا في المغرب “عار”

مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا:

وصف البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد، ما حدث لفريقه بالمغرب بـ”العار”، وهذا على هامش مباراة إياب ربع نهائي رابطة الأبطال أمام الوداد البيضاوي، فاتحا في الآن ذاته النار على حكم المباراة المصري أمين عمر، الذي – بحسبه– حرم النادي العاصمي من ركلة جزاء واضحة في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وأقصي شباب بلوزداد من هذه المنافسة على يد الوداد البيضاوي، عقب اكتفائه بالتعادل أمام مضيفه المغربي بنتيجة (0-0)، في مباراة إياب ربع النهائي، بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في وقت كان النادي البلوزدادي قد انهزم في لقاء الذهاب بنتيجة (0-1)، السبت الفارط بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وتعرضت بعثة شباب بلوزداد لمضايقات كثيرة في المغرب من قبل جماهير الوداد التي قامت برشق أرضية الملعب بالقارورات والحجارة، وهاجمت رفقاء المدافع شمس الدين نساخ، كما اشتكت البعثة الجزائرية من الاعتداءات التي طالت بعض أفرادها عقب انتهاء المباراة، حيث أظهرت صور تعرض مساعد ومترجم المدرب باكيتا لجروح على مستوى الوجه، مما يضع الوداد البيضاوي في مأزق مهددا بخوض مباراة نصف النهائي أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي دون جمهور.

وقال باكيتا في تصريحات عقب المباراة: “كنا الأقرب للتأهل وسيطرنا على المباراة وأربكنا الوداد على ملعبه”، وأضاف: “فريقنا قدم مباراة كبيرة وأثبت جدارته في الوصول لهذا الدور ولكن تفاصيل صغيرة منعتنا من تحقيق هذا في النهاية”، وتابع المدرب البرازيلي: “أنا مستاء مما حدث في المباراة، تحديدا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، الوداد افتقد للروح الرياضية وقام لاعبيه بتصرفات لا تشرف كرة القدم الإفريقية”، واختتم قوله: “ما شاهدته في النهاية خلال المباراة أحزنني كثيرا، حصلنا على لكمة من حارس مرمى الوداد في آخر المباراة، ما حدث عار ولا يمت بأي صلة لكرة القدم”.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل من جانب الحكم المصري أمين عمر، أبرزها كانت ركلة جزاء طالب بها لاعبي شباب بلوزداد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، حيث ورغم تدخل حكم الفيديو المساعد، من أجل منح ركلة جزاء لصالح النادي الجزائري، إلا أن حكم الساحة رفض احتساب الركلة، ومن قبلها طرد حارس مرمى الفريق توفيق موساوي، بعد العودة إلى تقنية التحكيم المساعد “الفار”، ما جعله يكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي هذا السياق، أكد الدولي السابق رفيق صايفي، محلل قنوات “بي إن سبورت” القطرية، أن الحكم المصري ظلم فريق شباب بلوزداد، قائلا في هذا السياق: “لست حكما، ولكن الشباب تعرض للظلم، وحكم المباراة لم يمنحه ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة.. المهاجم كان قد لعب الكرة، قبل لمس الحكم والمدافع الكرة”، وأضاف: “أهنئ شباب بلوزداد على أدائه البطولي في مباراة الوداد، الفريق وبفضل مشاركاته المتتالية في المنافسة القارية اكتسب بعض الخبرة وسيقول كلمته في المواعيد المقبلة”.

وسبق للنادي “الأحمر والأبيض”، حامل لقب البطولة الوطنية، وأن بلغ ربع النهائي خلال الموسم الفارط، حيث أقصي على يد الترجي الرياضي التونسي بركلات الترجيح.