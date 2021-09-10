ما حقيقة إصدار الجزائر مذكرة دولية لاعتقال ريفكا؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، خبر إصدار الجزائر مذكرة دولية لاعتقال الشاب فاروق بوجملين، المعروف باسم “ريفكا”.
وقال رواد السوشيال ميديا إن محكمة الحراش دانت “ريفكا” بعقوبة عامين حبسا نافذا مع صدور أمر بالقبض الدولي عليه، لضلوعه في قضايا نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزور في قضية الوكالة السياحية “سمرقند” وطريقة سفره للإمارات بترخيص مزور.
🔴#عاجل
سنتين سجن نافذ مع إصدار أمر بالقبض ضد المدعو ريفكا رووول الى لحراش سوبة تكلك pic.twitter.com/BlE8ORvBwL
— رضا جزائري (@KoubaReda) September 9, 2021
إدانة المتهم ريفكا من طرف محكمة الحراش بسنتين حبس نافذة مع الإيداع في الجلسة بتهمة التزوير,للعلم يوجد متهمين أخرين معه صدر ضدهم أمر بالقبض.” pic.twitter.com/w04AZrLZ1j
— المستشار عبد الحميد قدوار (@yAUOyEFypcpM0IM) September 9, 2021
في ذات السياق تم تداول فيديو لريفكا قيل إنه من مكان تواجده خارج الجزائر، حيث يظهر وكأنه يسخر من خبر اعتقاله.
وانتشر الخبر في لمح البصر عبر فيسبوك وتويتر وتداولته مواقع محلية ودولية، ليخرج محاميه سماعين شامة ويوضح بأن الحكم بالحبس ضد موكله عار من الصحة.
وقال شامة: ” أنفي كل ما تم تداوله حول ريفكا في مواقع التواصل الاجتماعي.. هو متواجد حاليا بالجزائر وكان لديه تصوير اليوم، وفي حال تلقى ريفكا استدعاء سيمثل أمام العدالة الجزائرية كأي مواطن”.