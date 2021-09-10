ما حقيقة إصدار الجزائر مذكرة دولية لاعتقال ريفكا؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، خبر إصدار الجزائر مذكرة دولية لاعتقال الشاب فاروق بوجملين، المعروف باسم “ريفكا”.

وقال رواد السوشيال ميديا إن محكمة الحراش دانت “ريفكا” بعقوبة عامين حبسا نافذا مع صدور أمر بالقبض الدولي عليه، لضلوعه في قضايا نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزور في قضية الوكالة السياحية “سمرقند” وطريقة سفره للإمارات بترخيص مزور.

في ذات السياق تم تداول فيديو لريفكا قيل إنه من مكان تواجده خارج الجزائر، حيث يظهر وكأنه يسخر من خبر اعتقاله.

وانتشر الخبر في لمح البصر عبر فيسبوك وتويتر وتداولته مواقع محلية ودولية، ليخرج محاميه سماعين شامة ويوضح بأن الحكم بالحبس ضد موكله عار من الصحة.

وقال شامة: ” أنفي كل ما تم تداوله حول ريفكا في مواقع التواصل الاجتماعي.. هو متواجد حاليا بالجزائر وكان لديه تصوير اليوم، وفي حال تلقى ريفكا استدعاء سيمثل أمام العدالة الجزائرية كأي مواطن”.