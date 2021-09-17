ما حقيقة إقالة وكيل الأزهر السابق بعد خطاب هاجم فيه إسرائيل؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لوكيل الأزهر السابق وهو يهاجم إسرائيل في أحد خطاباته، وقالوا بأنه أقيل من منصبه بعدها.

وجاء في الخطاب “سنعلّم أولادنا كلّ شيء يتعلّق بالقضيّة (الفلسطينية) وتاريخها، وبالاعتداءات الصليبية وغيرها وانتهاء بهذا الكيان السرطاني الذي زُرع في أرض العرب”.

وجاء في التعليقات المرافقة للفيديو “تمّ إقالة الشيخ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر بعد كلمته، كما كان متوقّعاً”.

وحصد هذا المنشور آلاف المشاركات ومئات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الشيخ الظاهر في هذا المقطع والذي كان يشغل بالفعل منصب وكيل الأزهر، ترك منصبه بعد هذا الخطاب بتسعة أشهر، وذلك بسبب انتهاء فترة مهمته، وهو ما زال يظهر في مناسبات دينيّة ويلقي خطابات وتصريحات.

وأضاف التقرير أن الشيخ عباس شومان ألقى هذا الخطاب في جانفي من العام 2018، والخطاب منشور بالكامل على قناة الأزهر الشريف على موقع يوتيوب.

وكان هذا الخطاب في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي أقيم في 17 و18 جانفي 2018 بحضور مسؤولين سياسيين ودينيين من مصر والعالم العربي والعالم، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هل أُقيل الشيخ عباس شومان؟

الشيخ عبّاس شومان لم يُقل من منصبه مثلما ادّعت المنشورات المتداولة، بل هو أتمّ فترة مهمّته في سبتمبر من العام 2018، أي بعد تسعة أشهر من إلقاء هذا الخطاب.

لماذا ترك منصبه؟

في سبتمبر 2017، أي قبل ذلك بعام واحد، صادق الرئيس المصري على تجديد تعيين الشيخ عباس شومان وكيلاً للأزهر لمدّة عام، أي أن المدّة تنتهي في سبتمبر 2018، وهذا ما كان.

وكتب الشيخ على حسابه على موقع فيسبوك عند ترك العمل “بحمد الله انتهت مهمّتي بوكالة الأزهر بانتهاء مدّة التجديد”.

وبحسب صحافيي مكتب وكالة فرانس برس في القاهرة، ما زال الشيخ عباس شومان يشارك في أنشطة ومناسبات ويدلي بتصريحات وتعليقات، كما أنه يلقي خطب صلاة الجمعة، منها خطب في الجامع الأزهر نفسه.