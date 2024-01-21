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جواهر

ما حقيقة استشهاد جد “روح الروح”؟

جواهر الشروق
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ما حقيقة استشهاد جد “روح الروح”؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بالحديث عن استشهاد الجد الفلسطيني، صاحب عبارة “روح الروح” الذي هز العالم أواخر العام الماضي بفيديو حفيدته التي ارتقت على إثر غارة إسرائيلية.

وظهر الجد خالد نبهان، الملقب بأبي ضياء في الفيديو الذي لاقى رواجا واسعا حينها وهو يحمل جثة حفيدته الصغيرة “ريم” مقبلاً وجهها ومناديها “روح الروح”، وعاد اسمه للظهور من جديد بعد تداول أنباء عن استشهاده، أيضا.

وأعرب نشطاء عن عميق حزنهم لسماع الخبر متسائلين إن كان رسميا، ليطل الجد الشهير عبر حسابه على فيسبوك مطمئنا متابعيه أنه بخير وأن ما يتداول بشأنه مجرد شائعات.

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