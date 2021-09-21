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ما حقيقة اعتداء سعودي على طبيب قام بتوليد زوجته؟

جواهر الشروق
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ما حقيقة اعتداء سعودي على طبيب قام بتوليد زوجته؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر سعودي يعتدي على طبيب، وقيل أن السبب هو قيام الأخير بتوليد زوجته بدل طبيبة.

يظهر في الصور عدد ممّن يبدو أنهم رجال أمن وهم يمسكون برجل ملثّم، قد جاء في التعليقات المرافقة: “سعودي يحاول قتل طبيب قام بتوليد زوجته بسبب عدم وجود طبيبة”.

وحصل هذا المنشور على آلاف التعليقات والتفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  لكن هل ما جاء فيه صحيح؟

بحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذا الادعاء غير صحيح، والصور تُظهر في الحقيقة تدريباً في مستشفى سعوديّ على التصدّي لهجوم بسلاح أبيض عام 2016.

وأضاف التقرير أن التدقيق في الصور يُظهر أن عدداً من الأشخاص الظاهرين فيها يبتسمون ولا تظهر على وجوههم علامات قلق أو خوف.

إثر ذلك، أرشد التفتيش عن الصور على محرّكات البحث إلى أخبار نشرتها وسائل إعلام سعودية عام 2016 مرفقة بالصور نفسها، نقلت عن مستشفى بيش العام في جازان جنوب غرب المملكة نفيه أن تكون هذه الصور تُظهر اعتداء على طبيب، مثلما تداولت صفحات على مواقع التواصل.

وأوضح مصدر في المستشفى لوسائل إعلام محليّة أن هذه الصور تُظهر “تجربة افتراضيّة قام بها فريق الأمن والسلامة بالمستشفى (..) تمثّلت في فرضيّة حالة اعتداء على طبيب بسلاح أبيض”.

وبحسب صحافي في مكتب وكالة فرانس برس في الرياض، أصبحت هذه التدريبات شائعة في السنوات الأخيرة في السعودية، سواء في مستشفيات أو فنادق أو غير ذلك.

وفي العام 2015 أجرى المستشفى نفسه تدريباً على التصّرف في حال اندلاع حريق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية آنذاك.

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