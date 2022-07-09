ما حقيقة التظاهرة التي قام بها رجال الدين بتركيا ردا على مسيرة المثليين!

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها توثّق تظاهرة لرجال دين مسلمين في تركيا ردّاً على تظاهرة للمثليين في إسطنبول فرّقتها الشرطة بالقوّة قبل نحو عشرة أيام. فما صحة ذلك؟

ويظهر في الصورة حشد ممّن يبدو أنهم رجال دين مسلمون، وهم يسيرون في شارع، وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تُظهر مسيرة في شوارع إسطنبول ردّاً على مسيرة المثليين.

وحصدت الصورة مع هذا الادّعاء آلاف المشاركات وعشرات آلاف التعليقات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك.

مسيرة المثليين؟

وفي السابع والعشرين من جوان الماضي، استخدمت الشرطة التركيّة القوّة لتفريق مسيرة للمثليّين في إسطنبول وأوقفت أكثر من مئتي شخص، من بينهم مصوّر لوكالة فرانس برس.

وتحظر السلطات التركيّة كلّ عام هذا النوع من المسيرات لأسباب تقول إنها أمنيّة، وذلك عقب مسيرة في العام 2014 في إسطنبول شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص.

حقيقة الصورة

لكن الصورة المتداولة لرجال دين مسلمين في الشارع لا علاقة لها بذلك. فقد أظهر التفتيش عنها على محرّكات البحث أنها منشورة في التاسع والعشرين من ماي، أي قبل نحو شهر على مسيرة المثليين، ما يدحض ما جاء في الادعاء حولها.

وتُظهر الصورة في الحقيقة 393 شخصاً يتوجّهون للاحتفال بإتمامهم حفظ القرآن، بحسب ما نقلت وسائل إعلام ومصادر محليّة.