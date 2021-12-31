ما حقيقة الداعية الآلي بالإمارات العربية المتحدة؟

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنها تُظهر “داعية آلياً” صمّمته دولة الإمارات العربية المتحدة فما حقيقة القصة؟

أوضح فريق فرانس برس لتقصي الحقائق أن هذا الادعاء غير صحيح، فالصورة تُظهر في الحقيقة رجلاً آلياً صُمّم قبل أكثر من عشر سنوات في جامعة العين الإماراتيّة، وأطلق عليه اسم “ابن سينا” تكريماً للطبيب الأشهر في تاريخ العرب.

يظهر في الصورة ما يبدو أنه رجل آلي (روبوت) يعتمر عمامة ويرتدي عباءة.

وجاء في التعليقات المرافقة “وصول الداعية الآلي إلى الإمارات”.

وحصدت هذه المنشورات مئات المشاركات على موقعي فيسبوك وتويتر باللغة العربية في السنوات الماضية.

فهذه الصورة تُظهر في الحقيقة رجلأً آلياً صّمم في دولة الإمارات تكريماً للفيلسوف والطبيب ابن سينا الذي عاش في القرن الحادي عشر للميلاد.

وفي السابع والعشرين من أكتوبر من العام 2009، نشرت وكالة فرانس برس تقريراً عن هذا الرجل الآلي الذي قُدّم آنذاك على أنه أول رجل آلي ناطق بالعربيّة.

وفي ما يلي صورة التقطها مصوّر لوكالة فرانس برس تُظهر “ابن سينا” الآلي إلى جانب الباحث اليوناني نيكولاوس مافريديس الأستاذ في جامعة العين ورئيس الفريق التي تولّى تصميمه.

ويبلغ طول “ابن سينا” 1,50 متر وهو يلبس ثوباً وعمامة، وعندما يتكلم بالعربية الفصحى، تتغير تعابير وجهه.

وبحسب مافريديس، يمكن لـ”ابن سينا” أن “يرى” وأن يتعرف على الأشياء، وأن يردّ على الأسئلة، وأن يقرأ خطاباً ويستخلص مضمونه.

وقال الباحث اليوناني “وسط التطور الذي نشهده هنا (في الإمارات)، من الجيد أن نرى مشاريع علميّة وفكريّة إلى جانب أعلى برج في العالم (في دبي) وكلّ هذه المباني الجميلة”.

وأضاف “لهذا السبب اخترنا اسم”ابن سينا” للرجل الآلي الذي صنعناه، إنها طريقة لنذكر طلابنا بقيم الماضي ولنجعلها متناغمة مع قيم الحاضر”.