ما حقيقة الصورة المتداولة حول تفجير مسجد بأفغانستان

غداة التفجير الذي ضرب مسجداً للمسلمين الشيعة في أفغانستان الخميس وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل باللغة العربية صوراً قيل إنها تُظهر آثار هذا الانفجار. لكن هذه الصور في الحقيقة قديمة.

تُظهر الصور أضراراً كبيرة في مسجد، مع الإشارة إلى أنها تُظهر المسجد المُستهدف في مدينة مزار شريف في شمال أفغانستان.

ظهرت هذه المنشورات على صفحات مواقع التواصل بعد مقتل 12 شخصاً في تفجير ضرب مسجد “سه دكان” في مدينة مزار شريف الخميس، بحسب ما أعلنت مصادر صحيّة.

وسارع تنظيم الدولة الإسلامية إلى تبنّي التفجير. وقالت “ولاية خراسان في الدولة الإسلامية”، الفرع المحلّي للتنظيم، في بيان تناقلته حسابات على تلغرام إنّ عناصرها “تمكّنوا من إدخال حقيبة مفخّخة” داخل المسجد وبعد اكتظاظه “جرى تفجير الحقيبة عن بُعد”.

وقال المتحدّث باسم هيئة الصحة في ولاية بلخ أحمد ضياء زنداني إن 58 شخصاً أصيبوا بجروح بينهم 32 في حال الخطر.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مروّعة لضحايا أثناء نقلهم إلى المستشفى.

صور المسجد؟

إلا أن الصور التي قيل إنها ملتقطة من داخل المسجد بعد التفجير قديمة ومصوّرة في أماكن أخرى.

فالصورة الأولى، التي يظهر فيها رجال يعاينون الأضرار على سجّادة يكسوها الزجاج، وزّعتها وكالة فرانس برس في العام 2018. وهي مصوّرة في مدينة غرديز في شرق أفغانستان.

والصورة الثانية والثالثة اللتان يظهر فيهما رجال في مسجد منكوب، وزّعتهما وكالة AP في العام الماضي، وهما تُظهران مسجداً ضربه انفجار في الثامن من أكتوبر 2021 في ولاية قندوز.

أما الصورة الرابعة التي تُظهر حجراً وركاماً على سجّادة، فقد نشرتها وسائل إعلام في ماي 2021 مرفقة بأخبار عن تفجير استهدف مسجداً قرب كابول.

المصدر: فرانس برس