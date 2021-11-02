ما حقيقة الصورة المتداولة لطفلة أصيبت في حرب اليمن؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة ملطخة بالدماء، قيل إنها أصيبت أثناء قصف الحوثيين في تعز، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة لا علاقة لها باليمن وهي تُظهر طفلة سوريّة أصيبت بغارة على إدلب قبل نحو عامين.

يبدو في الصورة حسب التقرير، طفلة مصابة ومضمّدة الرأس وقد اغرورقت عيناها بالدموع. وكتب في التعليق المرافق “هكذا يقتل الحوثيون أطفال تعز… ما ذنب هذه الطفلة حتى تُحرم من طفولتها؟”.

وبدأ انتشار هذه الصورة في 30 أكتوبر 2021 بالتزامن مع مقتل ثلاثة أطفال في قصف للحوثيين على حيّ في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وتعز الواقعة في جنوب غرب اليمن والتي يقطنها نحو 600 ألف شخص، هي إحدى أكثر المدن تأثّراً بالنزاع منذ بدئه في منتصف 2014.