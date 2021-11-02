-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

ما حقيقة الصورة المتداولة لطفلة أصيبت في حرب اليمن؟

جواهر الشروق
  • 433
  • 0
ما حقيقة الصورة المتداولة لطفلة أصيبت في حرب اليمن؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة ملطخة بالدماء، قيل إنها أصيبت أثناء قصف الحوثيين في تعز، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة لا علاقة لها باليمن وهي تُظهر طفلة سوريّة أصيبت بغارة على إدلب قبل نحو عامين.

يبدو في الصورة حسب التقرير، طفلة مصابة ومضمّدة الرأس وقد اغرورقت عيناها بالدموع. وكتب في التعليق المرافق “هكذا يقتل الحوثيون أطفال تعز… ما ذنب هذه الطفلة حتى تُحرم من طفولتها؟”.

وبدأ انتشار هذه الصورة في 30 أكتوبر 2021 بالتزامن مع مقتل ثلاثة أطفال في قصف للحوثيين على حيّ في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وتعز الواقعة في جنوب غرب اليمن والتي يقطنها نحو 600 ألف شخص، هي إحدى أكثر المدن تأثّراً بالنزاع منذ بدئه في منتصف 2014.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. القبض على صاحب محل يتجسّس على الفتيات في غرف تبديل الملابس!

بالفيديو.. القبض على صاحب محل يتجسّس على الفتيات في غرف تبديل الملابس!

هكذا وثقت المنقوش لحظة وصولها الجزائر للاحتفال بذكرى نوفمبر المجيدة!

هكذا وثقت المنقوش لحظة وصولها الجزائر للاحتفال بذكرى نوفمبر المجيدة!

باحثة جزائرية تحقق اكتشافات في مرض الربو بالولايات المتحدة

باحثة جزائرية تحقق اكتشافات في مرض الربو بالولايات المتحدة

بالفيديو.. طفلة تحرج أردوغان رغم تحذيره لها! 

بالفيديو.. طفلة تحرج أردوغان رغم تحذيره لها! 

مبلغ خيالي.. صحيفة بريطانية تكشف قيمة مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية

مبلغ خيالي.. صحيفة بريطانية تكشف قيمة مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية

طبيب روسي يحذّر من 3 أغذية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم 

طبيب روسي يحذّر من 3 أغذية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد