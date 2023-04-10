ما حقيقة الصورة المتداولة للإمام مهساس بالمستشفى؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة للإمام الجزائري وليد مهساس، صاحب فيديو القطة، وهو راقد على فراش المستشفى.

وجاء في التعليق المرافق للصورة: “نقل الشيخ وليد مهساس للمستشفى في حالة حرجة”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة التي انتشرت عبر الشبكات مركبة، والحقيقية تظهر شخصا آخرا.

وأضافت الوكالة الفرنسية أن الصورة الحقيقية منشورة في العام 2011 في صحيفة الرياض السعودية، ويظهر فيها رجل في مستشفى، في مقال بعنوان: “الموت الرخيص.. لا يوجد سرير شاغر في المستشفيات”.

وكُتب تعليق تحت الصورة: “مريض يرقد في أحد مستشفيات العاصمة الأردنيّة عمّان”.

وقد عمد مروّجو الخبر المضلّل لإبدال صورة المريض بصورة الشيخ الجزائري، لاختلاق قصّة وجذب التفاعلات.

وسبق أن استُخدمت هذه الصورة نفسها في سياق مضلّل آخر فنّده تقرير لخدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، حيث تم تركيب رأس الممثل الكوميدي صالح أوقروت.

وبحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، ظهر هذا المنشور الكاذب بهذه الصيغة مساء السبت في الثامن من أفريل.

لكن الشيخ ظهر على صفحته على فيسبوك بعد ظهور الخبر المضلّل، في صلاة جماعة ليلاً في المسجد نفسه.

بالفيديو.. الإمام مهساس ينفي تكريمه من أي جهة وهذا ما قاله عن حادثة القطة!

ومنذ يومين نفى الإمام وليد مهساس الذي خطف قلوب الملايين عبر العالم بمقطع فيديو القطة التي اعتلت كتفه، كل ما تم تداوله بشأن تكريمه.

وقال الإمام، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك إن حادثة القطة كانت عفوية، ويحبذ لو تبقى كذلك، لافتا أنه لم يدل بأية تصريحات لوسائل الإعلام ولن يفعل ذلك لأن ما فعله أمر عادي ولا يستدعي الحديث عنه.

وأضاف مهساس، صاحب الفيديو الشهير الذي تجاوزت مشاهداته 2 مليار، أن دين الإسلام أمر بالرفق واللطف بالحيوانات وبغيرها من المخلوقات.

وتابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه المخلوقات الطيبة الرقيقة الجميلة: “إنهن من الطوافين عليكم والطوافات”، مشيرا إلى أن القطط كانت تطوف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يحسنون إليهم، وهذا من سنة نبينا كما أوضح.

في ذات السياق حذر كل من قام بانتحال شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لن يسامحهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض شرعا وقانونا، وأن حسابه عسير عند المولى عز وجل.

وكان نشطاء قد تداولوا عقب انتشار فيديو الإمام والقطة، صورا قالوا بأنها لتكريمه من طرف مديرية الشؤون الدينية لولاية برج بوعريريج، وهو ما كذبه مهساس جملة وتفصيلا.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي قد استقبل صباح السبت بمقر الوزارة. فضيلة الشيخ الدكتور وليد مهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج.

وجرى الاستقبال بحضور الأمين العام للوزارة، ومدير التوجيه الديني وإدارة المساجد. ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج، وفق بيان للوزارة.

مليار مشاهدة لفيديو الإمام والقطة ومغاربة ينسبونه إليهم!

وحقّق مقطع فيديو الإمام والقطة التي اعتلت كتفه أثناء صلاة التراويح، مشاهدات قياسية في وقت وجيز، من نشره على منصة يوتيوب.

وبحركة عفوية بسيطة طار المقطع من أرض الجزائر ما بين صفحات الشيشان شرقا، إلى مواقع الأمريكان غربا، على حد قول الناشط المصري الشهير عبد الله الشريف.

وأضاف الناشط المصري: “أفسد الشيخ الطيب نصوصا كتبت ونجوم تكلفت وبروفات أرهقت وملايين أنفقت بتصوير مجاني ودعاية مجانية وقطة”.

وأردف: “إنها قوة الحقيقة “بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه”..”.

واحتفى نشطاء بمختلف مستوياتهم الفكرية وتوجهاتهم الدينية بالصدى الكبير الذي حققه المقطع العفوي الذي حقق مليار مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من نشره، مؤكدين بأنه يتضمن رسالة عميقة.

وفي الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات القائلة بأن الفيديو عادي وليس فيه ما يبهر، أكد آخرون بأن تصرف الإمام انعكاس لديننا وعقيدتنا.

في ذات السياق احتدم الصراع عبر تويتر بشأن هوية الإمام، حيث حاول ذباب المخزن المغربي كالعادة ركوب الموجة ونسبه إلى المغرب، زاعمين بأنه الإمام الكفيف من وجدة.

شاهد كيف تصرف إمام جزائري مع قطة اعتلت كتفه أثناء صلاة التروايح

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو تظهر من خلاله قطة وهي تعتلي كتف الإمام الجزائري أثناء صلاة التروايح.

وكان الإمام منهمكا في تلاوة القرآن والقطة تحوم من حوله، ثم قفزت للصعود كتفه فواصل قراءته وأخذ يلاعبها بيده رفقا بها، كما قال نشطاء ممن استحسنوا تصرفه.

ونشر وليد مهساس، وهو إمام بمسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج، الفيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك معلقا: “سبحان الله.. حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح”.

وحقق المقطع الذي مدته 40 ثانية انتشارا واسعا، وتفاعل معه مئات النشطاء من مختلف الدول العربية.